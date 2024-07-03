85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев

В Приаралье на фоне масштабных экоработ по благоуст­ройству населенных пунктов и формированию экологического сознания в массах особо актуальным стал вопрос озеленения. По большому счету, ему во все времена в солено-песчаном регионе уделялось немалое внимание. Однако ввиду традиционно жаркого лета, тяжелой солончаковой почвы и нехватки поливной воды вырастить деревце в Кызылорде всегда было сродни подвигу. Но при этом среди жителей облас­ти есть немало приверженцев и фанатов озеленения, которые, что называется, несмотря и вопреки, с большим энтузиазмом благоустраивают участки с помощью насаждений.

Один из таких экогероев, чье имя на слуху, а труд на виду у земляков, – неутомимый ак­сакал Бектай Сулейменов. Свой первый в жизни саженец Бектай посадил трехлетним малышом. С тех пор он вырастил саженцев общим числом если не больше, то никак не меньше двух мил­лионов. Считайте сами: в 1965 году он окончил Казахский сельскохозяйственный институт, став дипломированным специа­листом лесного хозяйства. Пос­ле за четверть века его жизни, или 50 вегетационных сезонов, он сажал деревья, кустарники, цветы и сеял саксаул, работая в лесном и коммунальном хозяйствах трех районов области.

В 1991-м садовод создал собственный питомник – крестьянское хозяйство «Багбан». Были времена, когда Кызылорда ежегодно закупала у него до 100 тыс. саженцев тополя, клена, ивы, вяза. Еще 30 тыс. саженцев плодовых деревьев, винограда, смородины и вечнозеленых хвойных пород – туи, ели, сосны, можжевельника приобретали дачники, хозяева приусадебных участков и частных предприятий. В иной год его ферма выдавала на озеленение до 500 тыс. штук посадочного материала. Вот уже как 33 года труженик, несмотря на преклонный возраст, не рас­стается с кетменем и продолжает приносить «зеленую» пользу родному краю.

Его эдем в 25 га расположен при въезде в город со стороны аэропорта. Разбивать сад начал с посева на пяти сотках, полив обеспечивал небольшим насосом из канала Жанадария. Сейчас здесь растут яблони, груши, вишни, абрикосы, сливы, ягоды, сорта винограда, можжевельник, туя, тополя, клены, ясени, вязы, ивы. Все выращено из семян, а это значит, посадочный материал районирован и акклиматизирован. Поэтому ростки при посадке примутся даже при плохом уходе.

В подтверждение слов – пример из собственного опыта. У автора этого материала во дворе вот уже десятый год без проблем плодоносят яблони и груши разных сортов, приобретенные у Бектая ата. А ведь многие годы до того на участке никак не приживались саженцы из Туркестана, Шымкента, Жамбылской и Алматинской областей.

Бектай ата уже давно всем доказал, что Кызылорду можно превратить в зеленый город. Говорит, путь к достижению цели не кампанейщина, а искреннее желание и труд. Между тем аксакал никак не может воплотить давнюю мечту – вырастить хвойный мини-лес на территории областного противотуберкулезного диспансера.

– При лечебнице прекрасно взялись бы вечнозеленые: сосна, ель, туя, можжевельник, пихта, кедр. И саженцы есть. Хвойные деревья – настоящая фабрика здоровья. Их аромат весьма полезен для пациентов с заболеваниями легких. Кстати, им врачи рекомендуют посещать сосновые леса Кокшетау и Петропавловска, курорт Бурабай. Но зачем тратить деньги и время? Точно такой оазис можно создать в Кызылорде. Если бы местные власти обратили внимание на проблему и предусмотрели средства, я бы сам с радостью помог вырас­тить деревья на 7–8 гектарах. И пациенты на месте могли бы поправить свое здоровье, – рассуждает садовник.

А еще Бектая ата много лет беспокоит дорога в его пригородный сад. По этой проселочной колее, особенно в непогоду, что на машине, что пешком добраться до питомника чрезвычайно сложно. Хочется, чтобы эта просьба аксакала, внесшего большой вклад в озеленение города, не была проигнорирована местными властями.

Пока материал готовился к номеру, Бектая Сулейменова приняли в городском акимате, чтобы вручить ему Почетную грамоту области. Еще ряду активистов экологической акции «Таза Қазақстан» и. о. акима города Галымжан Еркебай вручил благодарственные письма акима города. В горакимате заверили, что мнения и предложения садовника взяты на заметку, а вопросы его поддержки прорабатываются специалистами.

Остается добавить, что в регио­не с каждым годом увеличи­вается число простых граждан, имеющих большое желание превратить родной край в цветущий сад.