9 многоэтажных домов строят для жителей аварийных домов в Уральске

В рамках программы «Реновация» в Уральске взамен аварийного и ветхого жилья возводятся новые многоквартирные дома, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Как рассказали в акимате Уральска, в настоящее время в рамках программы «Реновация» ведется строительство девяти домов.
До конца года планируется сдать в эксплуатацию четыре жилых дома.
Также за счет собственных средств строят один многоквартирный дом для жителей, единственное жилье которых признано аварийным.
В настоящее время в городе Уральск насчитывается 54 аварийных дома.
С момента реализации принципа государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийного и ветхого жилья снесено 29 таких зданий. На их месте построено 13 новых.
Примечательно, что владельцы ветхого или аварийного жилья получают квартиры в новых домах площадью не меньше той, которой они владели до этого.