9 многоэтажных домов строят для жителей аварийных домов в Уральске

В рамках программы «Реновация» в Уральске взамен аварийного и ветхого жилья возводятся новые многоквартирные дома, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД» .

Фото: khabar.kz

Как рассказали в акимате Уральска, в настоящее время в рамках программы «Реновация» ведется строительство девяти домов.

До конца года планируется сдать в эксплуатацию четыре жилых дома.

Также за счет собственных средств строят один многоквартирный дом для жителей, единственное жилье которых признано аварийным.

В настоящее время в городе Уральск насчитывается 54 аварийных дома.

С момента реализации принципа государственно-частного партнерства в сфере сноса аварийного и ветхого жилья снесено 29 таких зданий. На их месте построено 13 новых.

Примечательно, что владельцы ветхого или аварийного жилья получают квартиры в новых домах площадью не меньше той, которой они владели до этого.