"9,5 человека": видео с Ажар Гиният объяснили в Минздраве

Фото: Kazpravda.kz

В Казнете распространяется отрывок из интервью министра здравоохранения РК Ажар Гиният. В кадре она говорит, что за последние 4 месяца в Казахстане девять с половиной человек заболели COVID-19. В пресс-службе пояснили, что видео вырвано из контекста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в ведомстве, озвученная статистика была вырвана из контекста, из-за чего ее смысл полностью изменился.

«Данное видео в социальных сетях используется для искажения первоначального смысла переданной информации, озвученной министром здравоохранения. Поэтому убедительно просим не допускать дальнейшего распространения провокационной подачи статистики заболеваемости КВИ. Хотим уточнить, что министр имела в виду 9,5 тысячи человек. Так, с начала 2023 года в РК зарегистрировано 9086 случаев КВИ+ и 435 случаев коронавирусной пневмонии, что в совокупности составляет 9,5 тысячи заболевших. Министр держит на постоянном контроле все вопросы, связанные с мониторингом эпидситуации, статистикой заболеваемости и лечением больных», — прокомментировали в пресс-службе министерства.