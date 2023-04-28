9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца

Кредиты на 9,5 млн тенге оформили мошенники на женщину в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: instagram.com/abai_department_police/

В середине апреля 43-летней жительнице Аягозского района позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности Ассоциации банков РК, сообщил о подозрительных операциях на ее банковском счету.

Звонивший уточнил анкетные данные женщины, а после попросил скачать на сотовый телефон приложение AnyDesk. Так у потерпевшей появились кредиты в различных банках на 9,5 млн тенге.

Полиция начала досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Мошенничество» и устанавливает причастных к преступлению.

Несмотря на мероприятия по профилактике интернет-мошенничества и киберпреступности, количество афер не уменьшается. Так, с начала года в Абайской области зарегистрировано 272 факта интернет-мошенничеств.

Самым распространенным способом их совершения остается интернет-торговля через размещение объявлений на сайтах известных торговых площадок, а также в социальных сетях. В этом году в регионе зарегистрировано свыше 140 таких преступлений.