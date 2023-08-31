99 новых объектов первичной медсанпомощи заработают в этом году в Казахстане

Здравоохранение, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В реализацию поручения главы государства в Казахстане утвержден национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz

В рамках нацпроекта в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП): 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий.

На сегодняшний день ведется строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году.

В 2024-2025 годы также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.

В части кадрового обеспечения в течение 2023-2025 годов в медицинских колледжах и вузах страны планируется подготовить более 14 тысяч медсестер, 10 тысяч фельдшеров, 957 акушеров и 7 тысяч врачей общей практики.

Для обеспечения многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ) новым оборудованием до 2025 года запланирована закупка 965 единиц медтехники на общую сумму порядка 46 млрд тенге. Это касается различного оборудования – от аппаратов компьютерной томографии до аппаратов искусственной вентиляции легких.

#здравоохранение #медицина #Правительство

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