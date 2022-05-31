А воз и ныне там

В Кызылорде жители требуют от городского акимата навести порядок на центральной площади, которую оккупировали предприниматели, сдающие в прокат велосипеды, а также всевозможные торговцы.

Тему поднял известный в Кызылорде правозащитник и интернет-активист Адильбек Жиенбаев, который в своем посте в местной популярной группе написал следующее: «Экстрим-парк имени акимата Кызылорды! Жители города, акимат позаботился о вас и создал этот чудо-парк прямо на центральной площади города! Несомненно, он понравится всем любителям острых ощущений! Ведь именно здесь вы можете попробовать мороженое, попкорн или сладкую вату от продавцов, не знающих, что такое нормы санитарии, не имеющих санитарных книжек и сертификатов качества на продукцию!

Кроме того, вас и ваших детей запросто могут сбить с ног бесшумные скоростные гонщики на электроскутерах, а также лихие безбашенные компании нетрезвой молодежи на велорикшах!

Ну, а если «повезет», то вы можете оказаться даже под колесами знаменитого «лондонского двухэтажного автобуса» или детского поезда, водители которых, конечно же, не имеют водительских прав...

Для тех, кому эти ощущения покажутся недостаточно острыми, имеются батуты, где хозяева не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье ваших детей, и малыши могут запросто сломать себе шею, ноги или руки. Но и это еще не все! По выходным и праздничным дням по площади и примыкающему к ней Арбату мчатся всадники на лошадях, и вы имеете уникальную возможность попасть под животное ну или хотя бы получить удар копытом! Скажите: ну где, в каком другом городе вы испытаете такие острые ощущения?»

И ведь все обстоит именно так, как описал Адильбек Жиенбаев. Пользователи соц­сетей в ответ на этот пост призывают городской акимат разобраться с ситуацией. Люди пишут о том, что мало кто из предпринимателей, обосновавшихся на центральной площади Кызылорды, имеет на руках какие-либо сертификаты, платит налоги, требует от посетителей соблюдения техники безо­пасности.

Надо признать, что на эти нападки сразу же отреагировал акимат. Правда, чиновники ограничились лишь одной фразой: «Данным вопросом займутся соответствующие органы».

Стоит отметить, что народ возмущался по той же причине и в прошлом году. И тогда акимат тоже пообещал исправить ситуацию, но только воз и ныне там. Очевидно, власти не в силах справиться с ордой предпринимателей. И непонятно даже, зарегистрированных в госорганах или нет, ибо хозяев бизнеса днем с огнем не найдешь: прокатчики велосипедов, скутеров, самокатов – обычные подростки, и даже за рулем паровозика и автобуса не раз замечали несовершеннолетних детей.

– И в СМИ писали о том, насколько серьезная это проблема – опасные развлечения на площади, – поделился своим мнением ветеран журналис­тики Садуакас Ансат. – Я лично поднимал вопрос. Но ничего не меняется, к сожалению.

В неофициальной беседе сотрудники горакимата сетуют, что, мол, еще прошлым летом заместитель акима города пытался серьезно поговорить с организаторами всего этого развлекательного бизнеса на площади. Предложил даже несколько мест для перебазирования. Но предприниматели так и не тронулись с места...