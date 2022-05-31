Проблемная зона
А воз и ныне там
Наталья Денисова

В Кызылорде жители требуют от городского акимата навести порядок на центральной площади, которую оккупировали предприниматели, сдающие в прокат велосипеды, а также всевозможные торговцы.

Тему поднял известный в Кызылорде правозащитник и интернет-активист Адильбек Жиенбаев, который в своем посте в местной популярной группе написал следующее: «Экстрим-парк имени акимата Кызылорды! Жители города, акимат позаботился о вас и создал этот чудо-парк прямо на центральной площади города! Несомненно, он понравится всем любителям острых ощущений! Ведь именно здесь вы можете попробовать мороженое, попкорн или сладкую вату от продавцов, не знающих, что такое нормы санитарии, не имеющих санитарных книжек и сертификатов качества на продукцию!

Кроме того, вас и ваших детей запросто могут сбить с ног бесшумные скоростные гонщики на электроскутерах, а также лихие безбашенные компании нетрезвой молодежи на велорикшах!

Ну, а если «повезет», то вы можете оказаться даже под колесами знаменитого «лондонского двухэтажного автобуса» или детского поезда, водители которых, конечно же, не имеют водительских прав...

Для тех, кому эти ощущения покажутся недостаточно острыми, имеются батуты, где хозяева не несут никакой ответственности за жизнь и здоровье ваших детей, и малыши могут запросто сломать себе шею, ноги или руки. Но и это еще не все! По выходным и праздничным дням по площади и примыкающему к ней Арбату мчатся всадники на лошадях, и вы имеете уникальную возможность попасть под животное ну или хотя бы получить удар копытом! Скажите: ну где, в каком другом городе вы испытаете такие острые ощущения?»

И ведь все обстоит именно так, как описал Адильбек Жиенбаев. Пользователи соц­сетей в ответ на этот пост призывают городской акимат разобраться с ситуацией. Люди пишут о том, что мало кто из предпринимателей, обосновавшихся на центральной площади Кызылорды, имеет на руках какие-либо сертификаты, платит налоги, требует от посетителей соблюдения техники безо­пасности.

Надо признать, что на эти нападки сразу же отреагировал акимат. Правда, чиновники ограничились лишь одной фразой: «Данным вопросом займутся соответствующие органы».

Стоит отметить, что народ возмущался по той же причине и в прошлом году. И тогда акимат тоже пообещал исправить ситуацию, но только воз и ныне там. Очевидно, власти не в силах справиться с ордой предпринимателей. И непонятно даже, зарегистрированных в госорганах или нет, ибо хозяев бизнеса днем с огнем не найдешь: прокатчики велосипедов, скутеров, самокатов – обычные подростки, и даже за рулем паровозика и автобуса не раз замечали несовершеннолетних детей.

– И в СМИ писали о том, насколько серьезная это проблема – опасные развлечения на площади, – поделился своим мнением ветеран журналис­тики Садуакас Ансат. – Я лично поднимал вопрос. Но ничего не меняется, к сожалению.

В неофициальной беседе сотрудники горакимата сетуют, что, мол, еще прошлым летом заместитель акима города пытался серьезно поговорить с организаторами всего этого развлекательного бизнеса на площади. Предложил даже несколько мест для перебазирования. Но предприниматели так и не тронулись с места...

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Право было одно – работать до изнеможения
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Прерванный полет
Сердце Халиды
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
За взятку – под стражу
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Завершена аккредитация наблюдателей
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Тот день, что год кормит…
Барымтачей – на нары
В начале всего – слово
Звуки марша раздаются
Сквозь струны столетий
Эпичный финал
Cтена скорби
По заслугам – награды
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Проблемная зона
Строят, строят и никак не построят
Проблемная зона
Вот она была. И нету…
Проблемная зона
Рыбокостные безобразия
Проблемная зона
Взрыв в аптеке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]