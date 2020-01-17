​Абай в современном мире

Есть философы и поэты, которые формируют душу человека, душу самого народа, а значит, его национальную идентичность. Абай относится к их числу. В этическом учении Абая казахская философия дос­тигает своей наиболее зрелой стадии, где возможно выявить и раскрыть сущность философского понимания мира казахами. Эту мысль подчеркивает в своей статье Глава государства Касым-Жомарт Токаев, когда пишет, что «произведения великого поэта не утратили актуальности и сегодня. Философия Абая всегда может стать духовной поддержкой для всех нас».

В центре абаевских духовных исканий – радикальное обновление мира и человека, поис­ки новых ценностей и ориен­тиров, способных пробудить творческие силы человека, нравственно его возвысить, побудить к общению с другими культурными мирами. Творения Абая коренным образом отличаются от всего того, что было в нашей традиционной культуре. Он обосновал новое мышление и мировоззрение, выработал иные этические и эстетические ценности, доказывал необходимость для казахов нового принципа жизни, бытия и новых идеалов.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье особое внимание ученых привлекает к проблеме «толық адам» – целостного, нравственного, универсального человека. Дейст­вительно, все творчество казахского философа насыщено глубокими размышлениями о целостном человеке, а главной его целью было научить, что надо делать и чего делать не надо, чтобы стать Человеком. Сущность человека, его этический и эстетический облик, цель и смысл его жизни, мир его чувств и интеллекта глубоко волновали мыслителя.

Этический идеал Абая тесно переплетается с эстетическим. Идея служения, свойственная всем выдающимся казахским мыслителям, идея приоритета национального и народного над личным лейтмотивом проходит сквозь все философское наследие Абая.

Внутреннее тяготение Абая к фундаментальным общечеловеческим ценностям – истине, красоте и добру – показывает, что человек для него превыше всего. Человек для Абая был смыслом и пределом всякого философствования, потому что он полагал, что человек есть средоточие мира, вершина творения, основа и корень общества. Абай искал пути его обновления, старался принести ему добро, призывал к нравственному совершенствованию человека, в силу и возможнос­ти которого он бесконечно верил. Мыслитель, умевший единичный факт человеческого существования доводить до ступени философского обоб­щения о жизни в целом, все свои творческие силы отдавал высокой цели гуманизма, поис­кам истинной человечности.

Красной нитью через все произ­ведения мыслителя проходит идея просвещения своего народа. Для Абая знание есть самоцель, а не средство для достижения каких-либо благ, оно – фундаментальная основа развития человека. Знания, считал казахский просветитель, просвещают душу человека, обогащают его духовную культуру. В представлении Абая превосходство нравственности, знания, чистого труда над богатством и властью состоит в том, что если власть и богатство – ограниченные, временные ценности человеческой жизни, то знания, труд, любовь, милосердие – вечные ценности, возвышающие человека.

Возрождение подлинного интереса к собственным философским истокам укрепляет национальное самосознание, национальную идентичность и единство народа. Идея Абая о том, что нация должна мобилизоваться, консолидироваться и развивать свои внутренние механизмы самодостаточнос­ти, конкурентоспособности и народной мощи, о чем пишет в своей статье Президент Касым-Жомарт Токаев, способствует «модернизации общественного сознания и придает импульс развитию единой страны, единой нации».

Абай, как никто до него, высоко поднял значение художест­венного слова и поэзии. Он резко критиковал тех акынов, которые сочиняли стихи по любому поводу, прославляли богатых и сильных мира сего, «золотое слово песни превратили в медь». Согласно мыслителю, художест­венное, поэтическое слово не может и не должно быть простым средством существования, потому что назначение его высокое и божественное, и оно должно трогать сердце и обжигать душу. Поэтому, глубоко убежден казахский философ, поэзия должна изображать жизнь, защищать истину и доб­ро, разоблачать порок и зло.

Абай был примером подлинного и глубокого понимания традиций иных культур, доброжелательного и заинтересованного обращения к культуре России и Запада, а также признания важности расположенности страны на стыке восточных и западных ветров. Абай, чье этическое учение является квинтэссенцией казахской философской мысли и в чьем творческом наследии осуществлен качественно новый уровень философского осмысления действительности, впервые в истории народа реализовал и воплотил синтез идей Востока и Запада, чем выразил сокровенные желания, думы и умонастроения казахов. Через все его творения, пронизанные духом толерантности, красной нитью проходит идея межкультурного диалога.

Чингиз Айтматов совершенно верно подчеркивал, что Абай ныне переживает 3-ю эпоху, вслед за эпохой русского самодержавия, в которой протекала его физическая жизнь, эпохой Октябрьской революции и советского тоталитаризма. Мыс­литель живет сейчас вместе с нами в условиях обретения независимости и модернизации исторического сознания. В каждой из этих эпох потенциальные ресурсы абаевского наследия раскрывались в новом значении и новом измерении.

Был период, когда Абай служил защитной ипостасью для казахской культуры и казахского языка, бастионом, средством сохранения национальной самобытности перед лицом надвигающегося процесса языковой ассимиляции и одностороннего окультуривания. Но даже тогда никто не смел поднять руку на Абая, и этот факт служил сох­ранению казахского слова и национального самосознания.

В современных же условиях Абай, впитавший в себя великие идеи просветительства и творчески трансформировавший русскую и западную культуру в ее мировой значимости, служит нам в иной ипостаси. Абай уберегает нас от национального изоляционизма и слепоты национального эгоизма. Абай как явление сугубо национальное и в то же время мирового порядка внушительно и зримо стоит на перепутье евроазиатских культур, совмещая и сочетая в себе истоки и опыт Востока и Запада.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье отмечает важную мысль о том, что Абай в своих произведениях уделял особое внимание воп­росам меритократии, то есть оценивал человека не по статусу, а по его качествам и труду. Действительно, казахский поэт и философ выдвигал гуманистические идеи на протяжении всей своей жизни. Он призывал уважать человека не по его происхождению, не по занимаемому им в обществе положению, не по знатности и богатству, а по тому, что несет человек людям, каков его духовный мир. «Качества духовные, – утверждал Абай Кунанбаев, – вот что главное в человеческой жизни. Живая душа и отзывчивое сердце должны вести человека, тогда и труд его осмыслен, и достаток уместен».

Абай искренне желал видеть казахов нравственным, просвещенным, трудолюбивым народом и постоянно задавал вопрос: «Что делать?» Как вытащить людей из беспросветной и нищей жизни? Как убедить их не лениться, не предаваться праздности и ничегонеделанию? Как научить их трудиться? Как стать конкурентоспособными? Эти вопросы Абая, обращенные им к своим современникам, исключительно актуальны и востребованы сегодня, они звучат так остро и обжигающе, словно сказаны в наши дни и призваны пробудить казахстанцев, заставить задуматься над своей жизнью.

Одним из главных месседжей статьи Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХI веке» являются следующие слова: «Если мы хотим восстановить национальное самосознание и сформировать конкурентоспособную нацию, мы должны внимательно прочитать работы Абая. Его взгляды на различные процессы в обществе сегодня очень полезны для Казахстана. Абай, который отражает образ не только своего времени, но и современного общества, является нерушимым железом страны».

В эпоху глобализации, охватившей весь мир, обращение к духовному наследию Абая, его этическое и эстетическое осмыс­ление в условиях модернизации общественного сознания отвечают самым актуальным задачам сегодняшнего дня, формируя нравственный облик и смыслы современнос­ти, определяя направление будущих перспектив.

Абай – во многом этнообразующая фигура. Его роль особо заметна в формировании духовного единства нации. И поэтому нет ничего удивительного в том, что Абай желает сделать свое детище как можно более совершенным. В этом, возможно, и состоит величайшая ценность его наследия, востребованного всюду и всегда. Читая Абая, духовно советуясь с ним, мы узнаем себя: кто мы, кем были и какими должны быть. Абай заставляет нас думать, сомневаться, раскаиваться. Абай не дает успокоиться. Нужен был он в ХІХ веке, еще более нужен в ХХI и в будущем. В этом и состоит величие его как мыслителя.