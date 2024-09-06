Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...

Школа – не про оценки

Безусловно, максимум помощи и поддержки сейчас требуется первоклассникам. К слову, в обществе нередко высказываются два противоположных мнения о том, как готовить малышей к школе. Немало родителей начинают это делать за год до первого класса, причем с максимальной активностью, чтобы их сын или дочь умели читать, писать, имели базовые знания по английскому, например. Есть вторая группа – сторонники того, что умники заскучают в первом классе и потеряют интерес к учебе, так что надо бы малышне продлить детство, а школа как раз для того и нужна, чтобы всему перечисленному научить.

Эксперты же склоняются к тому, что истина, как водится, где-то посередине.

– Во-первых, нужно помнить, что адаптация – это естественный и неизбежный процесс привыкания человека к новым условиям. И чем они непривычнее, тем сложнее будет проходить адаптация. Именно поэтому мой первый совет для родителей на все времена – ребенок до прихода в первый класс должен иметь хоть малейший опыт обучения! Неважно, будет это какой-то кружок, подготовительный класс, детский сад, главное – иметь представление о том, что значит сидеть за партой и выполнять задания взрослого, погрузиться в учебную среду, – говорит Ирина Карпова.

Конечно, нет задачи пройти всю программу первого класса заранее. Речь идет именно о дисциплине, о понимании принципов учебы.

– Вторым важным моментом является раннее развитие социальных навыков, то есть умения дружелюбно взаимодейст­вовать со сверстниками, выполнять инструкции учителей, уметь рассказать о своих потребностях, попросить помощи, элементарно себя обслужить, – продолжает психолог. – Есть множество примеров, когда первоклассник не способен застегнуть пуговицы на рубашке или завязать шнурки, не может достать вещи из портфеля сам и так далее. Вот как раз всему этому нужно учить гораздо раньше, чем ребенок идет в школу. И это задача исключительно родителей. Так что совет номер два – приучайте детей к социуму как можно раньше, постепенно взращивая самостоя­тельную, уверенную в себе личность.

Но тут очень важно не переложить на ребенка ответственность, а разделить ее с ним. Например, вырабатывая самостоятельность и приучая первоклашку самостоятельно собирать портфель, все-таки обязательно проверяйте и не ругайте, если что-то забыл. Просто сделайте на этом акцент, чтобы в следующий раз проверил уже он сам.

А вот теперь переходим к той помощи со стороны родителей, которая будет важна каждый день. И даже не один год. Третий совет от Ирины Карповой – не пугайте ребенка школой, но и не отзывайтесь о ней, как о чем-то незначимом. Родители, транслируйте спокойствие! Первоклассник должен принять школьные годы как естественную данность. Ему нужно часто и доступно рассказывать о том, какие навыки он там получит, сколько полезного приобретет.

– Но родители должны избегать завышенных ожиданий, типа «ты будешь отличником», и тем более нельзя пророчить ребенку плохие результаты, запугивая двойками, – акцентирует эксперт. – Цель обучения – получать новые знания и умения, и не более того. Неправильно, встречая ребенка после школы, первым делом спрашивать об оценках. Лучше спросите, что интересного было сегодня на уроках, что нового он узнал, чего он не смог понять, в чем была трудность. Здесь очень важно приучить школьника к мысли, что ошибаться в процессе обучения – это нормально, и ничего страшного в ошибках нет. Все можно исправить и усовершенствовать, главное – не сдаваться. Дети, не готовые к труднос­тям и неудачам в школе, часто теряют желание учиться уже к концу сентября! Потому что не хотят быть «плохими» в глазах мамы или папы. Оценки ребенка не должны быть поводом для скандалов в семье. Родителям нужно набраться терпения и такта. Возьмите за правило обсуждать вечером события школьной жизни и искать совместные решения в преодолении трудностей. Это сближает семью и формирует у ребенка доверие к мамам и папам. Эта традиция особенно пригодится вам, когда ребенок станет подростком! Кстати, беседуя с детьми по вечерам, обязательно вспоминайте ситуации успеха из прошлого учебного года, если ваши дочки и сыночки уже не первоклассники.

Порядок – прежде всего

Конечно, в период адаптации не должно быть дополнительных стрессов, которые могут создать проблемы, усугубить и без того сложный период.

– К сожалению, родители часто пренебрегают этим советом: записывают ребенка в новые кружки и секции именно с первого класса (ни раньше, ни позже), не следят за нагрузкой, готовя домашние задания, не контролируют время, проведенное ребенком в гаджетах! А ведь в этом вопросе ключевой момент успешной адаптации не дисциплина самих детей, а как раз родителей. Взрослый должен обеспечить максимальные условия, иначе ребенок может не справиться и испытать сильный стресс в начале учебы, – подчеркивает Ирина Карпова.

Впрочем, тема нагрузки касается школьников любого возраста, а не только первоклашек. Адаптация в принципе касается любого человека, если он какое-то время находился в других условиях, так что для психики и для организма возврат в школу после трехмесячных каникул – это стресс. Просто для каждого звена свой уровень допустимого, но и у пятиклашек, и даже у выпускников он есть. Поэтому, родители, не спешите с дополнительными занятия­ми даже для старших детей – возможно, что-то и не понадобится, поймете вы это не раньше, чем к концу сентября. Ну а если дети продолжают посещать репетиторов или секции, кружки, то на первые две недели сентября можно сократить число допзанятий или отказаться от них вообще. Пауза здесь не повредит, а наоборот – поможет поймать нужный психологический ритм.

Режим сна и отдыха должен быть стабильным и комфортным – не должно быть ни физического, ни эмоционального перегруза. Если не удалось заранее отрегулировать режим, приступайте к этому сейчас. С подростками даже потребуется больше усилий со стороны взрослых – малыши и сами спать захотят, а вот 15-летки будут до полночи сидеть, закрывшись в своей комнате.

– Полноценный сон – это основа основ для нашего тела. Организм приучился вставать в определенное время – уже минус 50% стресса. Выспавшийся, бодрый человек психически устойчив, – продолжает Ирина Владимировна. – Естест­венно, необходимо отрегулировать и распределить умственную нагрузку в течение дня. Совет самим школьникам: когда возвращаешься домой после уроков, ни в коем случае нельзя сразу же садиться за домашку, приступать к занятиям онлайн или идти на репетиторские уроки. Мозг должен отдыхать. Чередование отдыха и работы – хорошая тренировка нервной системы, правильное распределение энергии человека, чтобы не было переутомления. Между школой и выполнением домашнего задания нужно делать значительный перерыв – не меньше часа. Прогулка, отвлечение на домашние дела, секции, музыка – это для мозга отдых.

Не допускайте зависимости!

А теперь про бич нашего времени – гаджеты. Безусловно, с одной стороны это признак прогресса, они во многом полезны, и без них сегодня невозможно обойтись. Но чрезмерное злоупотреб­ление смартфонами и компьютерами сильно влияет на детскую психику.

– Чем младше ребенок, тем сильнее воздействие. Заклинаю родителей: ни в коем случае не оставляйте без надзора процесс, когда ребенок находится в гаджете! Эта сильная зависимость вырабатывается очень быстро, – отмечает психолог. – Мы с коллегами всегда обсуж­даем начало учебного года, и детский психиатр павлодарского центра психического здоровья рассказывал нам, как сложно работать именно в сентябре. Не единож­ды туда приводят детей и подростков с психозом на фоне синдрома отмены. Ребенок за лето настолько погрузился в гаджет, что у него сформировалась зависимость, а родители не обращали на это внимания. В сентябре у него резко забрали источник дофамина, и психика ребенка не выдержала, потому что потребность эта уже стала физической. Это не шутки, и не нужно думать, что это случается только с особенными детьми, у которых есть какие-то там проблемы. Это может произойти с совершенно любым.

Специалисты всего мира сегодня отмечают, что родителям нужно прикладывать больше усилий. Взрослые сами из-за своей занятости, недисциплинированности, инфантильности, иногда халатного отношения пускают на самотек эти вопросы, и образуется проблема, когда зависимость от гаджетов разрушает детскую психику, не говоря уже о мотивации к учебе.

– Приведу пример из собственной прак­тики. Два года назад у нас был очередной набор первоклассников, один из детей совершенно не мог адаптироваться: как только его заводили в школу, он устраивал истерику, – вспоминает Ирина Владимировна. – Мама думала, что сын или боится школы, или разлуки с мамой, хотя дома он легко с ней расставался. И когда я стала беседовать с ребенком, оказалось, что он плачет не по маме, он совершенно не боится школы, он просто в этот момент очень сильно хочет играть в свою любимую компьютерную игру. Его отлучили от самого приятного занятия. Он в школе притворялся, что ему плохо, а дома беспрепятственно садился за игру. Естественно, это привело к большим труднос­тям школьника в течение года. Такую ситуацию не изменишь одномоментно, нужны длительные постепенные меры.

Очевидно, что чем сложнее ситуация, тем больше помощи нужно будет всем ее участникам. И психологи, в том числе школьные специалис­ты, готовы ее оказать. Вопрос еще и в том, что не всегда родители готовы эту помощь принять. Дети, особенно подростки, порой готовы, а родители нередко предпочитают закрывать глаза на сложности.

– Когда ко мне приходят дети на консультацию, на коррекцию, у меня нет инструментов, чтобы сделать их другими. Я стараюсь помочь им самим найти в себе силы для изменений. В этом суть работы психолога, которую пока понимают не все, – поясняет Ирина Карпова. – Современные специалисты настаивают на том, что нашему обществу следует учиться хотя бы самообращению. Когда у человека проблема с зубами, он же сам обращается за помощью. Да, мы, школьные психологи, проводим тестирование, диагностику, но это мы делаем больше для объективной статис­тики, чтобы оценить, насколько подходящие условия создаются для детей, чтобы познакомить их и родителей со своей работой, с возможностями. Конечно, когда выявляем детей с большими проблемами, предлагаем им помощь, если родители соглашаются. Но куда правильнее было бы, чтобы внимательные родители чувствовали, когда начинаются проблемы, и, если сами не справляются, обращались бы к нам за помощью, чтобы найти новый ресурс в себе и создать его для школьника. Задача психологов – научить людей самосохранному поведению, чтобы они сами себя берег­ли, заботились о себе.

Короткие советы для школьников

Не избегайте общения с друзьями и приятелями – лучше откажитесь от времени с телефоном, но поговорите, прогуляйтесь со сверстниками после уроков.

Постарайтесь выработать правила, которые будут работать безупречно в течение всей учебной жизни и вообще в любое время. Например, составляйте письменные планы на день и на неделю – в телефоне, в блокноте, на стикерах. Вычеркивайте сделанное, тогда вы поймете, с чем не справляетесь, быстрее, что вам дается сложнее. Можно будет скорректировать график.

Расписание звонков и уроков можно поставить на заставку телефона.

Когда делаете домашнее задание, убирайте телефон в стол. Да, соцсети и уведомления сильно отвлекают и снижают вашу продуктивность. Если нужно, заранее из дневника перепишите задание на бумагу и даже купите обыч­ный калькулятор, чтобы не тянуться к смартфону.