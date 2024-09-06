Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
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Чтобы ваш школьник влился в учебный процесс максимально легко и результативно, нужно подготовиться – не только купить все необходимое, но и создать условия для психологической адаптации. Не пускать это дело на самотек и вспоминать о школе хотя бы за пару недель до 1 сентября – такой совет родителям дает опытный павлодарский специалист, психолог школы № 26 Ирина Карпова. Но даже если в августе было не до этого, нельзя говорить, что момент упущен – начинайте прямо сегодня.