Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...

Общество
35
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Чтобы ваш школьник влился в учебный процесс максимально легко и результативно, нужно подготовиться – не только купить все необходимое, но и создать условия для психологической адаптации. Не пускать это дело на самотек и вспоминать о школе хотя бы за пару недель до 1 сентября – такой совет родителям дает опытный павлодарский специалист, психолог школы № 26 Ирина Карпова. Но даже если в августе было не до этого, нельзя говорить, что момент упущен – начинайте прямо сегодня.

фото предоставлено Ириной Карповой

Школа – не про оценки

Безусловно, максимум помощи и поддержки сейчас требуется первоклассникам. К слову, в обществе нередко высказываются два противоположных мнения о том, как готовить малышей к школе. Немало родителей начинают это делать за год до первого класса, причем с максимальной активностью, чтобы их сын или дочь умели читать, писать, имели базовые знания по английскому, например. Есть вторая группа – сторонники того, что умники заскучают в первом классе и потеряют интерес к учебе, так что надо бы малышне продлить детство, а школа как раз для того и нужна, чтобы всему перечисленному научить.

Эксперты же склоняются к тому, что истина, как водится, где-то посередине.

– Во-первых, нужно помнить, что адаптация – это естественный и неизбежный процесс привыкания человека к новым условиям. И чем они непривычнее, тем сложнее будет проходить адаптация. Именно поэтому мой первый совет для родителей на все времена – ребенок до прихода в первый класс должен иметь хоть малейший опыт обучения! Неважно, будет это какой-то кружок, подготовительный класс, детский сад, главное – иметь представление о том, что значит сидеть за партой и выполнять задания взрослого, погрузиться в учебную среду, – говорит Ирина Карпова.

Конечно, нет задачи пройти всю программу первого класса заранее. Речь идет именно о дисциплине, о понимании принципов учебы.

– Вторым важным моментом является раннее развитие социальных навыков, то есть умения дружелюбно взаимодейст­вовать со сверстниками, выполнять инструкции учителей, уметь рассказать о своих потребностях, попросить помощи, элементарно себя обслужить, – продолжает психолог. – Есть множество примеров, когда первоклассник не способен застегнуть пуговицы на рубашке или завязать шнурки, не может достать вещи из портфеля сам и так далее. Вот как раз всему этому нужно учить гораздо раньше, чем ребенок идет в школу. И это задача исключительно родителей. Так что совет номер два – приучайте детей к социуму как можно раньше, постепенно взращивая самостоя­тельную, уверенную в себе личность.

Но тут очень важно не переложить на ребенка ответственность, а разделить ее с ним. Например, вырабатывая самостоятельность и приучая первоклашку самостоятельно собирать портфель, все-таки обязательно проверяйте и не ругайте, если что-то забыл. Просто сделайте на этом акцент, чтобы в следующий раз проверил уже он сам.

А вот теперь переходим к той помощи со стороны родителей, которая будет важна каждый день. И даже не один год. Третий совет от Ирины Карповой – не пугайте ребенка школой, но и не отзывайтесь о ней, как о чем-то незначимом. Родители, транслируйте спокойствие! Первоклассник должен принять школьные годы как естественную данность. Ему нужно часто и доступно рассказывать о том, какие навыки он там получит, сколько полезного приобретет.

– Но родители должны избегать завышенных ожиданий, типа «ты будешь отличником», и тем более нельзя пророчить ребенку плохие результаты, запугивая двойками, – акцентирует эксперт. – Цель обучения – получать новые знания и умения, и не более того. Неправильно, встречая ребенка после школы, первым делом спрашивать об оценках. Лучше спросите, что интересного было сегодня на уроках, что нового он узнал, чего он не смог понять, в чем была трудность. Здесь очень важно приучить школьника к мысли, что ошибаться в процессе обучения – это нормально, и ничего страшного в ошибках нет. Все можно исправить и усовершенствовать, главное – не сдаваться. Дети, не готовые к труднос­тям и неудачам в школе, часто теряют желание учиться уже к концу сентября! Потому что не хотят быть «плохими» в глазах мамы или папы. Оценки ребенка не должны быть поводом для скандалов в семье. Родителям нужно набраться терпения и такта. Возьмите за правило обсуждать вечером события школьной жизни и искать совместные решения в преодолении трудностей. Это сближает семью и формирует у ребенка доверие к мамам и папам. Эта традиция особенно пригодится вам, когда ребенок станет подростком! Кстати, беседуя с детьми по вечерам, обязательно вспоминайте ситуации успеха из прошлого учебного года, если ваши дочки и сыночки уже не первоклассники.

Порядок – прежде всего

Конечно, в период адаптации не должно быть дополнительных стрессов, которые могут создать проблемы, усугубить и без того сложный период.

– К сожалению, родители часто пренебрегают этим советом: записывают ребенка в новые кружки и секции именно с первого класса (ни раньше, ни позже), не следят за нагрузкой, готовя домашние задания, не контролируют время, проведенное ребенком в гаджетах! А ведь в этом вопросе ключевой момент успешной адаптации не дисциплина самих детей, а как раз родителей. Взрослый должен обеспечить максимальные условия, иначе ребенок может не справиться и испытать сильный стресс в начале учебы, – подчеркивает Ирина Карпова.

Впрочем, тема нагрузки касается школьников любого возраста, а не только первоклашек. Адаптация в принципе касается любого человека, если он какое-то время находился в других условиях, так что для психики и для организма возврат в школу после трехмесячных каникул – это стресс. Просто для каждого звена свой уровень допустимого, но и у пятиклашек, и даже у выпускников он есть. Поэтому, родители, не спешите с дополнительными занятия­ми даже для старших детей – возможно, что-то и не понадобится, поймете вы это не раньше, чем к концу сентября. Ну а если дети продолжают посещать репетиторов или секции, кружки, то на первые две недели сентября можно сократить число допзанятий или отказаться от них вообще. Пауза здесь не повредит, а наоборот – поможет поймать нужный психологический ритм.

Режим сна и отдыха должен быть стабильным и комфортным – не должно быть ни физического, ни эмоционального перегруза. Если не удалось заранее отрегулировать режим, приступайте к этому сейчас. С подростками даже потребуется больше усилий со стороны взрослых – малыши и сами спать захотят, а вот 15-летки будут до полночи сидеть, закрывшись в своей комнате.

– Полноценный сон – это основа основ для нашего тела. Организм приучился вставать в определенное время – уже минус 50% стресса. Выспавшийся, бодрый человек психически устойчив, – продолжает Ирина Владимировна. – Естест­венно, необходимо отрегулировать и распределить умственную нагрузку в течение дня. Совет самим школьникам: когда возвращаешься домой после уроков, ни в коем случае нельзя сразу же садиться за домашку, приступать к занятиям онлайн или идти на репетиторские уроки. Мозг должен отдыхать. Чередование отдыха и работы – хорошая тренировка нервной системы, правильное распределение энергии человека, чтобы не было переутомления. Между школой и выполнением домашнего задания нужно делать значительный перерыв – не меньше часа. Прогулка, отвлечение на домашние дела, секции, музыка – это для мозга отдых.

Не допускайте зависимости!

А теперь про бич нашего времени – гаджеты. Безусловно, с одной стороны это признак прогресса, они во многом полезны, и без них сегодня невозможно обойтись. Но чрезмерное злоупотреб­ление смартфонами и компьютерами сильно влияет на детскую психику.

– Чем младше ребенок, тем сильнее воздействие. Заклинаю родителей: ни в коем случае не оставляйте без надзора процесс, когда ребенок находится в гаджете! Эта сильная зависимость вырабатывается очень быстро, – отмечает психолог. – Мы с коллегами всегда обсуж­даем начало учебного года, и детский психиатр павлодарского центра психического здоровья рассказывал нам, как сложно работать именно в сентябре. Не единож­ды туда приводят детей и подростков с психозом на фоне синдрома отмены. Ребенок за лето настолько погрузился в гаджет, что у него сформировалась зависимость, а родители не обращали на это внимания. В сентябре у него резко забрали источник дофамина, и психика ребенка не выдержала, потому что потребность эта уже стала физической. Это не шутки, и не нужно думать, что это случается только с особенными детьми, у которых есть какие-то там проблемы. Это может произойти с совершенно любым.

Специалисты всего мира сегодня отмечают, что родителям нужно прикладывать больше усилий. Взрослые сами из-за своей занятости, недисциплинированности, инфантильности, иногда халатного отношения пускают на самотек эти вопросы, и образуется проблема, когда зависимость от гаджетов разрушает детскую психику, не говоря уже о мотивации к учебе.

– Приведу пример из собственной прак­тики. Два года назад у нас был очередной набор первоклассников, один из детей совершенно не мог адаптироваться: как только его заводили в школу, он устраивал истерику, – вспоминает Ирина Владимировна. – Мама думала, что сын или боится школы, или разлуки с мамой, хотя дома он легко с ней расставался. И когда я стала беседовать с ребенком, оказалось, что он плачет не по маме, он совершенно не боится школы, он просто в этот момент очень сильно хочет играть в свою любимую компьютерную игру. Его отлучили от самого приятного занятия. Он в школе притворялся, что ему плохо, а дома беспрепятственно садился за игру. Естественно, это привело к большим труднос­тям школьника в течение года. Такую ситуацию не изменишь одномоментно, нужны длительные постепенные меры.

Очевидно, что чем сложнее ситуация, тем больше помощи нужно будет всем ее участникам. И психологи, в том числе школьные специалис­ты, готовы ее оказать. Вопрос еще и в том, что не всегда родители готовы эту помощь принять. Дети, особенно подростки, порой готовы, а родители нередко предпочитают закрывать глаза на сложности.

– Когда ко мне приходят дети на консультацию, на коррекцию, у меня нет инструментов, чтобы сделать их другими. Я стараюсь помочь им самим найти в себе силы для изменений. В этом суть работы психолога, которую пока понимают не все, – поясняет Ирина Карпова. – Современные специалисты настаивают на том, что нашему обществу следует учиться хотя бы самообращению. Когда у человека проблема с зубами, он же сам обращается за помощью. Да, мы, школьные психологи, проводим тестирование, диагностику, но это мы делаем больше для объективной статис­тики, чтобы оценить, насколько подходящие условия создаются для детей, чтобы познакомить их и родителей со своей работой, с возможностями. Конечно, когда выявляем детей с большими проблемами, предлагаем им помощь, если родители соглашаются. Но куда правильнее было бы, чтобы внимательные родители чувствовали, когда начинаются проблемы, и, если сами не справляются, обращались бы к нам за помощью, чтобы найти новый ресурс в себе и создать его для школьника. Задача психологов – научить людей самосохранному поведению, чтобы они сами себя берег­ли, заботились о себе.

 

Короткие советы для школьников

Не избегайте общения с друзьями и приятелями – лучше откажитесь от времени с телефоном, но поговорите, прогуляйтесь со сверстниками после уроков.

Постарайтесь выработать правила, которые будут работать безупречно в течение всей учебной жизни и вообще в любое время. Например, составляйте письменные планы на день и на неделю – в телефоне, в блокноте, на стикерах. Вычеркивайте сделанное, тогда вы поймете, с чем не справляетесь, быстрее, что вам дается сложнее. Можно будет скорректировать график.

Расписание звонков и уроков можно поставить на заставку телефона.

Когда делаете домашнее задание, убирайте телефон в стол. Да, соцсети и уведомления сильно отвлекают и снижают вашу продуктивность. Если нужно, заранее из дневника перепишите задание на бумагу и даже купите обыч­ный калькулятор, чтобы не тянуться к смартфону.

#подготовка #Образование #школа #первоклашки #адаптация

Популярное

Все
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
Быть первым трудно, но интересно!
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Хорошо быть полиглотом
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Инструмент трансформации общества и государства
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Быть первым трудно, но интересно!
Антикор принимает меры по реализации поручений президента
Нарушила ли Air Astana права Бибигуль Тулегеновой – ответ г…
Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]