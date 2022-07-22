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АДГС будет проводить оценку общественно значимых государственных услуг

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев подвел итоги работы госоргана за первое полугодие 2022 года.

В ходе заседания определены основные приоритеты работы по дебюрократизации государственного аппарата и повышению качества  оказания государственных услуг населению.

«Указом Главы государства на Агентство возложены новые функции – проведение мониторинга и анализа по вопросам дебюрократизации государственного аппарата, в том числе с изучением внутренних административных процедур государственных органов.

Данная работа будет проведена в сферах здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения с учетом специально разработанной методики. Результаты аналитической работы будут внесены в Администрацию Президента до 20 января 2023 года», - отметил Председатель Агентства.

Последними поправками в Закон «О государственных услугах» введено новое понятие «общественно значимая услуга», которая будет осуществляться на непрерывной основе, и направлена на удовлетворение законных интересов общества.

Теперь, помимо оценки качества оказания государственных услуг, Агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать общественно значимые услуги, и выносить рекомендации по улучшению качества их предоставления.

Положительные результаты работы по контролю за качеством госуслуг дает дистанционный мониторинг соблюдения сроков оказания услуг и оснований для отказа. Это обеспечивает проактивность и оперативность принятия соответствующих мер, не дожидаясь жалоб со стороны услугополучателей.

Особую роль играет информированность услугополучателей
о защите нарушенных прав услугополучателей.

Сначала года организовано более 5 тыс. разъяснительных работ. В местах оказания госуслуг размещено около 50 тыс. разъяснительных плакатов и информационных баннеров.

В результате защищены и восстановлены права 111 получателей услуг, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года (91), а по сравнению с 2020 годом – на 42% (64).

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