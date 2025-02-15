Администрирование должно быть справедливым

Руководитель Правительства отметил, что в рамках поручения Главы государства были созданы рабочие группы во главе с вице-министрами национальной экономики, финансов, которые встретились с предпринимателями практически всех регионов, собрали предложения для анализа и обработки.

В настоящее время, как подчерк­нул руководитель Правительства, идет работа над созданием единой цифровой экосистемы, которая поз­волит упростить взаимодействие бизнеса с государством. Внедряются искусственный интеллект и автоматизированный анализ данных, что позволит снизить административную нагрузку и повысить прозрачность. Активно используются технологии обработки больших данных для повышения эффективности налогового администрирования.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, участникам встречи была представлена система анализа больших данных Минфина, в которую загружены 55 государственных баз данных. К концу года их число увеличится до 100. На основе этой информации будут сформированы цифровые профили налогоплательщиков. В настоящее время создано 569 тыс. профилей юридических лиц и более 1,8 млн – индивидуальных предпринимателей.

Цифровизация даст возможность получить полные данные на налогоплательщика, включая фонд оплаты труда, количество временных работников, объекты налогообложения, информацию о недвижимости, автомобилях и другие данные.

Руководство Министерства финансов презентовало участникам совещания конкретные проекты по линии Комитета госдоходов с акцентом на внедряемые цифровые решения и их эффективность.

Так, ведется работа по биометрической идентификации в системе электронных счетов-фактур (ЭСФ) высокорисковых налогоплательщиков. Сегодня на налоговый учет поставлена 101 торговая онлайн-платформа, включая Temu, Pinduoduo и Alibaba Group. Ими уплачено 75 млрд тенге НДС или налогов на иностранные компании, занимающиеся электронной торговлей товарами и оказывающие услуги в электронной форме физическим лицам РК.

В рамках налоговой реформы предлагается усилить контроль за регистрацией ТОО и ИП, чтобы исключить фиктивные сделки. Рассматриваются меры по идентификации предпринимателей через Face ID. Дополнительно будут проверяться сведения, чтобы минимизировать риски регистрации на подставных лиц. В 2024 году уже выявлено более 2,1 тыс. таких компаний.

Еще одна инициатива – запрет на регистрацию новых компаний в случаях, если учредитель уже имеет неактивное предприятие, налоговую задолженность или допускал серьезные налоговые нарушения.

Отдельным инструментом работы по оцифровке финансовой сферы являются контрольно-кассовые аппараты. В 2024 году 39% ККА (453 тыс. единиц) не пробивали чеки. В данном направлении прорабатывается ряд мер.

Важным шагом налогового администрирования с учетом растущего числа граждан, работающих на различных интернет-платформах, стало регулирование платформенной занятости. К примеру, в рамках пилотного проекта «Яндекс Такси» с сентября 2024 года перечислил ИПН за водителей на сумму 378 млн тенге и около миллиарда тенге социальных платежей. Зарегистрировано в качестве ИП 50 тыс. водителей такси. Таким образом, налоги уплачиваются в бюджет напрямую, без обременения дополнительными процедурными вопросами. До конца первого квартала текущего года Минфин планирует расширить действие проекта на более чем 30 платформ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу действующего проекта предлагаемых реформ. В обсуждении приняли участие экс-председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына», кандидат экономических наук Болат Жамишев, независимый директор, член Совета директоров АО «СПК «Алматы» Абай Саркулов, руководитель Объединения юридических лиц «Союз производителей вентиляционного оборудования Казахстана» Марат Баккулов, председатель Наблюдательного совета ТОО «Холдинговая компания Kazfoodproducts Ерик Балапанов и другие.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что 80% предпринимателей с доходом до 15 млн тенге подпадают под категорию микро- и малого бизнеса. Для сравнения: в России этот порог составляет 10 млн тенге, в Узбекистане – 30 млн, в Кыргызстане – также около 30 млн. В Казахстане же бизнес с доходом от 39 до 78 млн тенге часто использует схему дробления, регистрируя по 20–30 компаний, чтобы оставаться в более выгодной налоговой категории.

Например, такая картина наблюдается в строительной отрасли. Крупный и средний бизнес, уклоняясь от налогов, уходит в малый и средний сегмент. В конечном итоге это приводит к росту количества предпринимателей, но не увеличивает вклад в ВВП.

Премьер-министр, комментируя ранее озвученные предложения, отметил, что вопрос сокращения расходов также является важным направлением. Правительство в настоящий момент прорабатывает пакет решений по сокращению дублирующих и иных неприоритетных функций. Данные решения также будут доведены до общественности. Вместе с тем допустимые объемы сокращения расходов не покроют имеющийся дисбаланс в бюджете, не позволят решить проблемы с изношенной инфраструктурой и реализовывать цели по развитию устойчивой экономики.

Подводя итоги обсуждения, Олжас Бектенов подчеркнул важность справедливого распределения налоговой нагрузки. Сейчас бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, получает нечестные конкурентные преимущества, что требует наведения порядка.

– Большинство спикеров говорили о принципах справедливости и о том, что все должны платить налоги. Тот, кто не платит налоги, он просто недобросовестно конкурирует. Это понятно. Он ставит себя в более привилегированную позицию по сравнению с законопослушными компаниями. И мы должны ориентироваться на добросовестный бизнес, на тех, кто платит налоги. Мы сегодня их видим. Мы их поддерживаем, – отметил Олжас Бектенов.

Вместе с тем Олжас Бектенов отметил, что сегодня многие ключевые объекты и инфраструктура работают на пределе своих возможностей. Например, из-за роста грузопотока из Китая на пределе находится железнодорожная сеть. Для дальнейшего ее расширения требуются значительные средства.

Необходимо развивать транспорт­ную инфраструктуру, включая строительство автомобильных и железных дорог, учитывая активное расширение транзитных возможностей из Китая в Европу, так называемый Средний коридор. В настоящее время ведется строительство участков Достык – Мойынты и Бахты – Аягоз, что позволит увеличить пропускную способность.

В свою очередь председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов предложил продолжить работу по повышению эффективности налогового администрирования поэтапно, по блокам экономики.

Премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил участников встречи за конструктивные предложения и желание внести вклад в дальнейшее развитие страны.