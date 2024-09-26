Аэропорт Астаны снова начнет принимать ночные рейсы

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В пресс-службе аэропорта проинформировали, что работы, которые начались 1 мая 2024 года и были запланированы до 24 декабря, дострочно завершились. Ранее аэродром был закрыт по ночам.

«Были выполнены замена асфальтобетонного покрытия на магистральной дорожке площадью 26 746,64 м², а также замена асфальтобетонного покрытия на взлётно-посадочной полосе площадью 53 920 м². Оставшиеся незначительные работы, выполняемые подрядчиком, не повлияют на регулярность авиарейсов. Мы хотели бы поблагодарить наших пассажиров и авиакомпании за понимание и терпение в течение этого периода», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, в столичном аэропорту недавно появилась услуга проката автомобилей от международной компании AVIS, имеющая пункты проката машин в более чем 160 странах мира.