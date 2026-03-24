Прямое авиасообщение между Ташкентом и Атырау запустят в конце марта

Новый маршрут будет выполняться дважды в неделю, передает Kazpravda.kz

С 29 марта авиакомпания «Uzbekistan Airways» запускает новое авиасообщение по маршруту Ташкент - Атырау. Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам - на воздушных судах типа Airbus A320.

«Открытие нового маршрута стало результатом системной работы по развитию международного авиасообщения. Переговоры между авиационными властями Казахстана и Узбекистана позволили расширить правовую базу для выполнения рейсов. Запуск направления будет способствовать укреплению деловых, торгово-экономических и туристических связей между странами», - сообщили в Министерстве транспорта РК.

Открытию рейса предшествовали переговоры авиационных властей двух стран, состоявшиеся 14 августа 2025 года. В ходе встречи стороны достигли договоренностей о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере международных авиаперевозок.

