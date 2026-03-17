В преддверии Наурыза и в рамках программы Digital Nauryz в одном из столичных бизнес-центров продемонстрировали применение искусственного интеллекта в области труда и социальной защиты населения.

Digital Nauryz стал одним из символов технологических изменений и цифровой трансформации страны.

– Цифровизация – не просто технология, а реальный инструмент повышения благосостояния казахстанцев и эффективности государственной политики, – отметил в приветственном слове министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. – В рамках цифровой модернизации и в духе обновления, которое символизирует Наурыз, в этом году традиционное празднование организовано по новому формату. Так, реализуется программа Digital Nauryz. Она объединила вековые традиции с современными технологическими решениями и стала практической площадкой для демонстрации возможностей цифровых достижений в социальной сфере.

В рамках программы проведена содержательная работа: рассмотрены примеры применения данных и цифровых технологий, включая инструменты искусственного интеллекта, усилены компетенции сотрудников и сформирована более тесная профессиональная среда внутри министерства и подведомственных организаций.

– Digital Nauryz – первый шаг. Уверен, что полученный опыт станет основой для дальнейшего внедрения цифровых инноваций, что отвечает задаче глубокой цифровой трансформации социально-трудовой сферы, обозначенной Главой государства, – говорил Аскарбек Ертаев.

Представители Министерства труда и социальной защиты населения уже реализуют несколько проектов с применением ИИ. Например, для удобства пользователей и упрощения процесса трудоустройства соискателей внедрен искусственный помощник по подбору вакансий. Он анализирует актуальные предложения и подбирает наиболее подходящие варианты.

– Вот сейчас мы видим резюме «аналитика баз данных», в котором заполнены сведения о трудовой деятельности, образовании, навыках, знании языков и так далее. Модель полностью анализирует эти данные и сопос­тавляет их со всеми доступными вакансиями. Основные критерии сопоставления – это навыки, образование, опыт работы и в первую очередь потребности работодателя. Модель обрабатывает данные в реальном времени и предлагает вакансии. Если кандидат, допустим, проживает в Астане и указал готовность к переезду, система в первую очередь предлагает работу по месту проживания, но также показывает варианты в близлежащих регионах или там, где выше уровень заработной платы, – презентовал ИИ-решение директор департамента цифровизации экосистемы Enbek Жанболат Данияров.

В настоящее время ведется работа по совершенствованию модели. Она обучается в реальном времени на основе откликов пользователей – лайков и дизлайков – и повышает точность рекомендаций. В дальнейшем эта модель станет частью проекта «Цифровая служба занятости». На сегодняшний день ее используют более 174 тыс. пользователей. К слову, в профильном ведомстве отслеживают поведение соискателей: откликались ли они на предложенные вакансии, получили ли приглашение от работодателя и были ли трудоустроены.

