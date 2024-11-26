Аграрии нескольких регионов представят свои товары на ярмарке в Астане
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30 ноября и 1 декабря жители и гости столицы смогут посетить городскую сельскохозяйственную ярмарку, сообщает Kazpravda.kz
По информации акимата Астаны, сельскохозяйственная ярмарка проходит в ТРЦ Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 утра до 22:00 часов вечера.
«Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Участники ярмарки представят свежие овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое», – подытожили в городской администрации.