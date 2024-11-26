Аграрии нескольких регионов представят свои товары на ярмарке в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, сельскохозяйственная ярмарка проходит в ТРЦ Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а. Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 утра до 22:00 часов вечера.