С грядки на стол: сельхозярмарка пройдёт в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Жители и гости города смогут приобрести большой ассортимент продуктов питания у казахстанских аграриев по выгодным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 28 и 29 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По информации городской администрации, на ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 28 и 29 июня с 10:00 ч. до 19:00 часов в торгово-развлекательном центре Koktal по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.

Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Бейбарыс Султана 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00 часов.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

#Астана #выходные #акимат #сельхозярмарка

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