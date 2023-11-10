Аида Балаева рассказала о климатической политике в Казахстане

Министр культуры и информации РК Аида Балаева приняла участие в международном форуме «Дети и молодежь в действии – изменение климата в Центральной Азии» в Ташкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: www.gov.kz

На мероприятии обсуждались важные вопросы, связанные с изменением климата и созданием устойчивого будущего для детей и молодежи в Центральной Азии. Организаторами форума выступили Международный общественный фонд "Замин" и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Министр рассказала о мерах, которые Казахстан предпринимает в области климатической политики.

Одним из важных достижений страны является снижение выбросов парниковых газов. Благодаря этим мерам, Казахстан, который обязался сократить выбросы на 15%, смог достичь сокращения на 10,35% от уровня 1990 года (380 млн тонн) к концу 2021 года.

Кроме того, в феврале 2023 года была утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года, приняты Национальный план углеродных квот на 2022-2025 годы и Углеродный бюджет на 2023-2025 годы, Дорожная карта по интеграции системы торговли выбросами парниковых газов Казахстана с европейской системой торговли выбросами на период с 2022 по 2026 годы.