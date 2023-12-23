Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта

Перевозчику поручено обеспечить заблаговременное оповещение пассажиров в случае замены борта и выработать предложения по выплате компенсации клиентам, передает Kazpravda.kz

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В связи с участившимися случаями замены воздушных судов авиакомпании Air Astana на неравноценные воздушные судна Fly Arystan без соответствующего предварительного уведомления пассажиров вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым было проведено рабочее совещание с руководством авиакомпании.

За истекший период 2023 года Air Astana выполнено 31 588 рейсов, из них произведено замен воздушных судов на воздушные судна Fly Arystan на 226 рейсах.

"Авиакомпании Air Astana были даны поручения: принять меры по минимизации практики замены ВС Air Astana на ВС Fly Arystan; обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта; выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта; принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов Air Astana с одного до двух", - говорится в сообщении ведомства.

Минтранспорта РК, в свою очередь, будет продолжена работа по мониторингу соблюдения прав пассажиров при изменениях статуса рейса и приняты административные меры в случае выявления нарушений.