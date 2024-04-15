Аким Алматинской области запустил акцию «Киелі мекен»

В рамках данной акции по области проведены мероприятия на территории музея Жамбыла Жабаева, музея - заповедника «Таңбалы» в Жамбылском районе, музея памяти жертв репрессий «Жаңа», «Талғар қалашығы» в Талгарском районе, на территории национального природного парка «Шарын» в Уйгурском районе, памятника Қарасай батыр в Карасайском районе, памятника Өтеген батыр в Илийском районе с участием около 800 человек

Фото: акимат Алматинской области

Старт данной акции дан на территории исторического памятника культуры «Тамгалы тас». Это живописное место привлекает многих туристов, именно здесь, на скалах, нашли невероятно красивые изображения Будды и Бурханов. Наскальные рисунки сопровождаются изящными тибетскими надписями, которые датируются XIV – XVI веками. В совокупности изображения в урочище Тамгалы-Тас представляют буддийское святилище под открытым небом.

Урочище «Тамгалы-Тас», что в переводе означает «камни со знаками», находится на правом берегу реки Или, что в 20 км к северо-западу от Капчагайской плотины. Оно состоит из огромных (до 60 м) отвесных скал. Комплекс Тамгалы-Тас является выдающимся памятником искусства, истории и культуры в Казахстане. Посещение этого ущелья гарантирует незабываемые впечатления от окружающей природы и энергетики этого древнего священного места, которое мы должны беречь и сохранять.

За несколько часов с территории исторического памятника культуры «Тамгалы тас» собрана 1 тонна мусора. Задействовано 5 единиц техники.

«В этот сложный период для многих областей страны, мы, жители регионов, которые не затронуты паводками, должны мобилизоваться и привести в порядок свои дома, дворы, улицы и населенные пункты. Об этом сказал глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, который дал старт кампании по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов.

Основным направлением акции является «Киелі мекен». В его рамках в течение недели планируется выполнить работы по благоустройству историко-культурных памятников.

«Старт дан в Алматинской области, потому что история области богатая. На нашей территории насчитывается около 1 200 памятников истории и культуры, из них 961 - археологический памятник. Городища Талхиз, Карамерген и музей-заповедник «Тамгалы» включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня мы приходим в «каменное ущелье» с отметкой нескольких веков и приступаем к уборке территории. Выражаю огромную благодарность всем, кто принимает участие в этом благородном деле», - отметил Марат Султангазиев.

Единовременно в регионе в порядок приведено свыше 70 историко-культурных объектов области. Все жители региона активно принимают участие в данной акции.

Напомним, 8 апреля по всей стране началась масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", которая продлится до 11 мая. Акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определённой тематике.

Подобные акции, приучают казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, прививают любовь к природе и окружающему миру, тем самым формируя экологическую культуру.