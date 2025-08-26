В регионах наблюдается слабая работа штабов по подготовке к зиме
В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на наблюдающихся рисках несвоевременного завершения ремонтов в ряде регионов, сообщает Kazpravda.kz
В Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла. В Мангистауской области на ТЭЦ-2 перенесены сроки ремонта двух турбин. Также, наблюдаются низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей Актау. В каждом регионе есть такие проблемы.
«Мы заслушали доклады ряда акимов. Необходимо максимально ускорить проводимую работу. Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа Региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать», — отметил Олжас Бектенов.
В ходе заседания Правительства отмечены факты выдачи разрешений компанией KEGOC на продление сроков ремонтов на энергоисточниках вопреки поручению, озвученному в мае текущего года, по исключению подобной практики. Министерству энергетики дано поручение принимать жесткие меры по каждому факту нарушения сроков или их переноса без оснований.
«По каждому факту нарушения сроков или вовсе их переноса без оснований Министерству энергетики необходимо принимать жесткие меры. Уже началась работа по выдаче паспортов готовности энергопредприятиям. Акимам следует принять личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону. Недопустима их работа без паспорта готовности к зиме. На особый контроль необходимо взять энергоисточники городов Риддер, Кентау, Экибастуз и Актау. В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности, виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнул Олжас Бектенов.