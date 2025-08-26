Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на наблюдающихся рисках несвоевременного завершения ремонтов в ряде регионов, сообщает Kazpravda.kz

В Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла. В Мангистауской области на ТЭЦ-2 перенесены сроки ремонта двух турбин. Также, наблюдаются низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей Актау. В каждом регионе есть такие проблемы.

«Мы заслушали доклады ряда акимов. Необходимо максимально ускорить проводимую работу. Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа Региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать», — отметил Олжас Бектенов.

В ходе заседания Правительства отмечены факты выдачи разрешений компанией KEGOC на продление сроков ремонтов на энергоисточниках вопреки поручению, озвученному в мае текущего года, по исключению подобной практики. Министерству энергетики дано поручение принимать жесткие меры по каждому факту нарушения сроков или их переноса без оснований.