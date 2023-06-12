Акимат Абайской области объявил сбор для помощи пострадавшим от пожара

Сбор для помощи пострадавшим от пожара в регионе объявил акимат Абайской области, сообщает Kazpravda.kz.
"Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все средства, полученные от сбора, пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай", - проинформировали в областной администрации.
Реквизиты:
Общественный фонд "Ақ Ертіс"
БИН 220 840 037 964
Специальный банковский счет ИИК
KZ80601A261001216131
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Кбе 18
Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.
В ходе поисковых работ обнаружены тела 14 человек.
Глава государства поручил Правительству и акимату области Абай оказать всю необходимую помощь семьям погибших.