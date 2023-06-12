Акимат Абайской области объявил сбор для помощи пострадавшим от пожара

Сбор для помощи пострадавшим от пожара в регионе объявил акимат Абайской области, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: altaynews.kz

"Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все средства, полученные от сбора, пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай", - проинформировали в областной администрации.

Реквизиты:

Общественный фонд "Ақ Ертіс"

БИН 220 840 037 964

Специальный банковский счет ИИК

KZ80601A261001216131

АО "Народный банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

Кбе 18

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

В ходе поисковых работ обнаружены тела 14 человек.

Глава государства поручил Правительству и акимату области Абай оказать всю необходимую помощь семьям погибших.