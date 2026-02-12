Акимат заплатит за упавшее дерево

Валентина Мелехова

Более двух миллионов тенге придется выплатить уполномоченному органу жительнице Костаная за то, что в апреле минувшего года упавшее дерево повредило ее автомобиль. В такую сумму независимый эксперт оценил стоимость восстановительного ремонта Mazdа с учетом амортизационного износа.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Автоледи намеревалась взыскать причиненный ей ущерб с городского отдела ЖКХ еще в прошлом году, однако Костанайский горсуд не установил вину ответчика и отказал в удовлетворении иска. Но пострадавшая не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела и доводы сторон, апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении иска в полном объеме.

– Судебная коллегия по граж­данским делам указала, что содержание и защита зеленых насаждений регулируются правилами, утвержденными решением маслихата Костанайской области, которыми на уполномоченный орган возложены обязанности по учету, инвентаризации и свое­временной санитарной вырубке аварийных деревьев. Установлено, что дерево, повредившее автомобиль истца, находилось в ведении отдела ЖКХ. Суд также учел, что обращения жителей через iKomek о спиле опасных деревьев были направлены в уполномоченный орган, однако меры приняты не были, доказательства надлежащего исполнения обязанностей ответчиком не представлены, – сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

В итоге апелляционная коллегия пришла к выводу, что ущерб имуществу истца причинен по вине уполномоченного органа. Решение суда вступило в законную силу.

#суд #акимат #автомобиль #Костанайская область #дерево

