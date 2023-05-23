Активнее привлекать депутатов маслихатов к работе над законами новой формации призвал Ашимбаев

Сенат
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Аманжолова Айман
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В Сенате Парламента состоялось заседание Совета по взаимодействию с маслихатами под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева. Депутаты Сената и маслихатов обсудили задачи, исходящие из поручений главы государства, и обозначили ключевые направления совместной работы на заданном участке, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Н.Байбулин

В своем выступлении Маулен Ашимбаев акцентировал внимание депутатов на важности консолидации общих усилий вокруг системной реализации задач, обозначенных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Назвал председатель палаты и ряд приоритетных направлений в предстоящей совместной работе. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, сейчас важно активнее привлекать депутатов маслихатов к деятельности по принятию законов новой формации. В свою очередь, сенаторам следует изучать вопросы развития регионов, в частности, учитывая специфику, состояние инфраструктуры, и содействовать решению системных проблем.

Кроме того, спикер Сената отметил роль маслихатов в развитии местного госуправления и самоуправления. В результате внесённых в действующее законодательство изменений, часть функций уже были переданы от центра – в регионы.

«Важно начать планомерную мониторинговую работу депутатов за ходом практической реализации реформ на местах. Сегодня большое значение придается вопросу децентрализации системы управления. В результате проведенных административных преобразований около 500 функций правительства были переданы центральным государственным органам. В предстоящий период часть компетенций должна быть передана местным органам власти. Уже в ближайшие месяцы мы планируем принять соответствующие законы. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении роли маслихатов. Новый этап административных преобразований должен открыть путь к расширению компетенции местных представительных органов», – отметил председатель Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат, как палата, представляющая интересы регионов, намерен и далее усиливать связь с маслихатами. В этом контексте, как отметил спикер Сената, был обновлен состав депутатской группы «Өңір». Также проведена реорганизация Совета по взаимодействию с местными представительными органами, куда вошли все председатели маслихатов, уточнены цели и задачи Совета.

«Обновленный Совет Сената по взаимодействию с маслихатами должен стать значимой площадкой для обсуждения актуальных вопросов регионального развития и совершенствования законодательства в этой сфере. Особое внимание следует уделять обеспечению эффективной обратной связи с населением. Сенат готов рассматривать предложения местных представительных органов и оказывать содействие в их реализации. Также одной из стратегических задач Совета должно стать информирование граждан о сути принятых законов и программ. Уверен, вместе мы успешно реализуем задачи по всестороннему развитию регионов, поставленные главой государства», – резюмировал спикер Сената.

В ходе заседания участники встречи также рассмотрели и вопросы организации регулярных семинаров, тренингов и обмена опытом для депутатов из регионов в рамках оказания методической помощи маслихатам. Также председатели маслихатов встретились с членами постоянных комитетов палаты и обсудили проблемы регионов по различным актуальным направлениям.

#казахстан #Сенат #Ашимбаев

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