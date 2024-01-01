Актуализирован комплексный план Свежий выпуск 1 января 2024 г. 2:45 64 Юрий Иртышов В пятницу Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики страны. фото пресс-службы Премьер-министра РК Членами комиссии был, в частности, рассмотрен обновленный Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы, из которого предложено исключить свыше 20 организаций коммунальной собственности, сообщила пресс-служба главы Правительства. В том числе это касается объектов ЖКХ, некоторых медицинских и микрофинансовых организаций. Последние будут использоваться государством для оказания услуг по льготному кредитованию и обучению предпринимателей. В ходе заседания также были обсуждены вопросы поддержки казахстанской промышленности, в том числе субъектов крупного предпринимательства и обрабатывающей индустрии и обеспечения их доступным финансированием. Вместе с тем участники рассмотрели условия передачи в конкурентную среду авиакомпании Qazaq Air. Процесс запланирован на 2024 год. #экономика #промышленность #модернизация #ЖКХ #Комплексный план