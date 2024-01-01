Актуализирован комплексный план

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Юрий Иртышов

В пятницу Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики страны.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Членами комиссии был, в частности, рассмотрен обновленный Комплексный план приватизации на 2021–2025 годы, из которого предложено исключить свыше 20 организаций коммунальной собственности, сообщила пресс-служба главы Правительства.

В том числе это касается объек­тов ЖКХ, некоторых медицинских и микрофинансовых организаций. Последние будут использоваться государством для оказания услуг по льготному кредитованию и обучению предпринимателей.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы поддержки казахстанской промышленнос­ти, в том числе субъектов крупного предпринимательства и обрабатывающей индустрии и обеспечения их доступным финансированием.

Вместе с тем участники рассмотрели условия передачи в конкурентную среду авиа­компании Qazaq Air. Процесс запланирован на 2024 год.

#экономика #промышленность #модернизация #ЖКХ #Комплексный план

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