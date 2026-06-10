«Алатау сити» – экономический манифест Казахстана

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Казахстан переходит от сырьевой модели к инновационно-сервисному направлению. Надеемся, что «Алатау сити» станет движущим локомотивом на этом пути. Данная инициатива Главы государства – настоящий «золотой мост», который выведет Казахстан на новый технологический уровень. Поскольку мы будем строить не просто город, это будет фундамент свободного, богатого и конкурентоспособного будущего. Общеизвестно, что на фоне обострения геополитических противоречий даже «сильные мира сего» испытывают дискомфорт и «турбулент­ность». Даже многие признанные локации туризма оказались в зоне риска. А в Казахстане есть стабильность. Законодательство в рамках проекта «Алатау сити» отвечает требованиям не только относительно налоговых льгот, но прежде всего – безопасности и конфиденциальности активов.

На сегодняшний день демографическая и экономическая ситуация в южном регионе Казахстана требует кардинально новых решений. Крупнейший мегаполис страны – город Алматы – достиг предела своих урбанистических возможностей и вплотную столк­нулся с такими сложными проб­лемами, как экологический смог, транспортные пробки и дефицит жилья. С увеличением численности населения и жилых домов пробки на дорогах так и остаются большой проблемой мегаполиса.

В ответ на эти стратегические вызовы инициированный нашим Президентом проект «Алатау сити» – это не только инфраструктурное строительство, а начало нового этапа социальной модернизации страны. Новый мегаполис позволит посредством децентрализации населения снизить антропогенную нагрузку на Алматы и урегулировать социальную напряженность в южном регионе. Основная миссия города – создание комфортной среды для развития человеческого капитала, где будут построены современные школы, инновационные больницы и культурные объекты, обеспечивающие самые передовые модели в сфере образования и здравоохранения.

Архитектурная и концептуальная основа «Алатау сити» опирается на основы «умного» и зеленого города, что является важным шагом, направленным на выполнение обязательств Казахстана в рамках Парижского соглашения. В градостроительстве применяются энергоэффективные материалы и технологии «нулевого остатка», минимизируется вред окружающей среде, экологическое преимущество не только улучшает здоровье населения, но и становится мощным механизмом привлечения в страну мировых зеленых инвестиций. С экономической точки зрения «Алатау сити» как стратегический хаб, связывающий города Алматы и Конаев, создаст новые рабочие места и позволит молодежи профессионально расти. Мегаполис, где внедрена инновационная систе­ма управления, станет моделью будущего, сочетающей цифровые технологии и экологически чистый образ жизни. Данная инициатива Президента не только регулирует демографическое напряжение Алматы, но и выводит урбанис­тическую политику Казахстана на качественно новый уровень.

«Алатау сити» – это масштабный проект государственного значения, направленный на повышение национального потенциала и обеспечение экологической стабильности. Поддержка проекта «Алатау сити» – это не просто решение, основанное на лозунгах или сухих цифрах, это осознанный выбор исторически проверенной модели развития. В мировой практике государства не случайно достигают экономического прорыва, они формируют его через заранее запланированную урбанистическую и индуст­риальную политику.

С этой точки зрения путь развития региона Jurong в Сингапуре и города Шэньчжэнь (Shenzhen) в Китае может стать реальным убедительным примером для «Алатау сити». Регион Jurong до 60-х годов прошлого века воспринимался как заболоченная и неосвоенная территория. Однако именно здесь правительство Сингапура решило заложить индустриальную основу страны. Государство заранее провело инфраструктуру, системно расположило локации производства, создавало благоприятные условия для иностранных инвестиций. В результате всего за десять лет Jurong стал мощным промышленным центром, где сосредоточены сотни грандиозных предприятий. Этот опыт ясно показал: первичные природные или географические ограничения не являются решающим фактором, главное – стратегическое планирование и политическая решимость.

Польза «Алатау сити» напрямую будет влиять на окружающие его регионы, особенно на побережье Капшагая. Четвертый регион города – туристско-развлекательный хаб – на 100% реализует потенциал Капшагая. Здесь появятся рос­кошные отели, будут проводиться международные конференции и формироваться «экономика богатства». Там, где есть денежные потоки, будут необходимы тысячи разных высококвалифицированных специалистов, которые будут их обслуживать. Это юристы, аудиторы и IT-специалисты. Их средняя заработная плата будет в 3–4 раза выше уровня в стране и сформирует основу качественного среднего класса.

План создания к 2050 году 1,1 млн новых рабочих мест – это реальный механизм сдерживания «утечки мозгов» молодежи. Развитые страны переманивают нашу одаренную, креативную и перспективную молодежь, которая сделала в науке определенные находки, изобретения и достижения. И мы не можем их винить за это. Потому что развивающимся странам крайне нужны умные люди, которые будут развивать страну. Теперь и мы в них нуждаемся.

Важнейший аспект города – уровень его цифровизации. В законопроекте наиболее привлекательными для мировых IT-гигантов являются новеллы о криптовалюте, технологии блокчейн и использовании воздушного пространства на малых высотах пилотируемыми и беспилотными инновационными летательными аппаратами и воздушными такси. Для работы в такой технологической среде нужны специалисты совершенно нового уровня. В будущем наиболее востребованными профессиями в этом городе станут IT-архитекторы, блокчейн-инженеры, специалисты в области зеленой энергетики, операторы системы управления дронами и юристы, владеющие международным английским правом. Это отличная возможность для молодежи. В настоящее время, вместо того чтобы скептически относиться к проекту и опровергать его результативность, целесообразнее стремиться стать специалистом, который будет строить фундамент этого города, формировать его завтрашний технологический облик.

Проект «Алатау сити», появившийся сегодня на экономической карте Казахстана, – это не просто градостроительство, это яркий признак того, что страна избавляется от сырьевой зависимости, ориентируется на технологический трансферт и интеллектуальный экспорт. Исходя из мирового опыта, строительство специальных экономических зон и «планируемых городов» – одна из наиболее эффективных стратегий для ускорения развития государства. Так, Дубайский международный финансовый центр превратил свою экономику в центр глобального капитала, перенаправив ее от нефти и традиционных производств. Точно таким же образом, но с учетом современных экологических требований или таких проектов, как остров Лабуан в Малайзии, «Алатау Сити» будет возведен как «безуглеродный город». Такой статус наряду с экологической чистотой города означает и высокую культуру его энергопотребления, полный переход на альтернативные источники энергии и концентрацию безвредных для окружающей среды производств.

«Алатау сити» не только облегчит экологическую нагрузку Алматы, но и станет центром зеленых технологий Центральной Азии. Город станет логистическим оффшором между Китаем и Европой, значительно увеличив транзитный потенциал страны. В свое время, когда Шэньчжэнь превратился из маленькой рыбацкой деревни в «столицу электроники мира», многие тоже не были уверены в прогно­зах и великом будущем нового города. Однако именно этот город позволил Китаю стать мировой державой. Таким же образом «Алатау сити» выступает в роли технологического локомотива для нашей страны. Поэтому для молодого поколения и квалифицированных специалистов этот проект – самая большая площадка для реализации своего потенциала.

В рамках политики цифровизации Президента в «Алатау сити» будут построены мощные серверы для хранения цифровых активов и биткоина, будет запущен процесс продажи недвижимости или золота международным инвесторам посредством «токена». Это наисовременнейший инструмент для ускорения притока капитала в страну. Когда откроется такой крупный финансовый хаб, для его обслуживания потребуются десятки тысяч юристов, аудиторов, трастовых управляющих и IT-специалистов. Их средняя заработная плата установится в 3–4-кратном размере выше среднего уровня в стране. Если Люксембург и подобные малые государства, только охраняя и управляя деньгами, входят в число богатейших стран мира, то Казахстан благодаря проекту «Алатау сити» перейдет на интеллектуальную бизнес-модель, которая будет реализовывать «доверие и безопасность».

Проект «Алатау сити» – это локомотив, который выведет Казахстан из сырьевой страны на высокий уровень управления глобальной торговлей и финансовыми потоками. Этот город расположен в самой выгодной локации глобальной стратегии Китая «Один пояс, один путь» и намерен совершить революцию в сухопутном транзите. Если по морскому пути из Китая в Европу товар идет 45 дней, то железнодорожный и автомобильный коридор через «Алатау сити» сокращает это время до 10–15 дней. Экономия времени в 3–4 раза – главное конкурентное преимущество в мировой торговле. Транзитные сборы и складские услуги, поступающие с каждой тонны грузооборота, дадут дополнительный рост ВВП города на 15–20% и кардинально изменят роль Казахстана в глобальной торговле.

Социальный облик «Алатау сити» тоже будет основан на новых стандартах. Открытие здесь филиалов мировых топ-100 университетов и современных клиник превратит город в образовательный и медицинский хаб. Более 10 трлн тенге инвестиций, которые будут вложены в рамках государственно-частного парт­нерства до 2050 года, позволят обновить инфраструктуру всего региона, включая капшагайское побережье. Развитие туристской и развлекательной зоны придаст дополнительный импульс сфере услуг. За счет комиссий от финансового хаба будут построены новые дороги и школы, тем самым повысится благосостояние населения.

Сейчас в сфере образования происходит много позитивных изменений и новых реформ, идет поворот от количества к качеству. Это заставляет нас углубленно изучать определенные предметы, чтобы сформировать будущих специалистов со школьного возраста. Потому что становится больше невостребованных, ненужных профессий, исчезают по-настоящему нужные специалисты. Сокращение более 700 специальностей и появление более 300 новых специальностей – это меры, направленные на обеспечение спроса кадров внутри страны.

Теперь политика цифровизации Президента превратит «Алатау сити» в первый криптохаб в Центральной Азии. Ускоренное привлечение капитала через токенизацию недвижимости или золота – требование современного финансового рынка. Более 10 трлн тенге инвестиций, которые будут вложены в рамках государст­венно-частного партнерства до 2050 года, сделают «Алатау сити» интеллектуальным центром не только Казахстана, но и всей Евразии. Поэтому надо понимать, что «Алатау сити» – это уверенный шаг в светлое будущее.