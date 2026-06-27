Вывести коучей из тени

До недавнего времени любой человек мог назвать себя коучем, проводить тренинги, консультировать клиентов и обещать изменить их жизнь. При этом государство даже не располагало точными данными о том, сколько таких специалистов работает в стране и каковы реальные масштабы рынка.

Одной из первых на необходимость наведения порядка в этой сфере обратила внимание депутат Мажилиса от партии «Respublica» Динара Наумова. В своих депутатских зап­росах и в ходе работы над законодательными инициативами она поднимала вопросы квалификации коучей, защиты прав потребителей и отсутствия механизмов контроля качества оказываемых услуг.

Позже тема получила поддержку на самом высоком уровне. На IV заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно обратил внимание на деятельность псевдопсихологов и псевдокоучей, которые зарабатывают на доверии граждан, не обладая необходимыми знаниями и профессиональной ответственностью. После этого вопрос регулирования коучинговой деятельности вышел на государственный уровень.

По словам Динары Наумовой, только за 2024 год в Комитет по защите прав потребителей поступило более 600 жалоб на некачест­венно оказанные образовательные услуги. Эта цифра стала одним из сигналов того, что рынок нуждается в более прозрачных правилах и эффективных механизмах защиты граждан.

– Сегодня потребитель зачастую не может проверить квалификацию специалиста и понять, кому доверяет свои деньги, карьеру или личные вопросы. Мы должны создать прозрачные правила, которые будут защищать граждан и одновременно способствовать развитию профессионального сообщества, – считает Динара Наумова.

При этом в ходе работы над инициативой депутат запросила у профильных государственных органов данные о количестве коучей, тренеров и обращений граждан именно по этому направлению. Ответ оказался показательным. Отдельная статистика по коучинговой деятельности в Казахстане не ведется. Это означает, что государство не располагает точными данными ни о количестве специалистов, ни о масштабах рынка, ни о числе граждан, столкнувшихся с недобросовестными практиками. Именно отсутствие прозрачности стало одним из аргументов в пользу разработки профессионального стандарта и дальнейшего совершенствования законодательства.

– Когда мы запросили информацию о количестве коучей и обращениях граждан, выяснилось, что отдельный учет такой деятельности фактически отсутствует. Это означает, что сегодня невозможно объективно оценить масштабы рынка и риски, с которыми сталкиваются потребители. Именно отсутствие прозрачности стало одним из аргументов в пользу выработки единых требований к профессии, – отмечает депутат.

За последние годы рынок коучинга вырос стремительно. Услуги коучей предлагают в социальных сетях, на образовательных платформах, в бизнес-среде и на многочисленных онлайн-курсах. Однако вместе с профессионалами на рынке появились и люди, не имеющие профильной подготовки, но активно использующие популярный статус для продвижения собственных услуг. В результате потребителю зачастую сложно понять, кто перед ним – квалифицированный специалист или человек без необходимых компетенций. Именно поэ­тому сегодня в центре внимания оказался вопрос профессиональной ответственности и подтверждения квалификации специалистов.

Одним из результатов этой работы стало утверждение профессионального стандарта «Коучинговая деятельность (коуч)». Документ впервые закрепил на государственном уровне требования к профессии, определил квалификационные уровни, профессиональные компетенции, этические нормы и требования к подготовке специалистов. Он также четко разграничивает коучинг, психологическое консультирование, психотерапию и наставничество. Это особенно важно для защиты клиентов и понимания границ компетенций специалистов. Фактически государство впервые определило, кто такой профессиональный коуч и какими знаниями, навыками и опытом он должен обладать.

Поддержку идее внедрения профессиональных стандартов высказывают и представители отрасли. Основатель и президент Erickson International Central Asia Галия Хамитова, более двадцати лет занимающаяся развитием профессионального коучинга в Центральной Азии, считает, что рынок давно нуждается в понятных правилах. По ее словам, сегодня рядом с профессиональными коучами, которые проходят серьезную подготовку и работают по международным стандартам, действуют специалисты без необходимого образования и квалификации. Для клиента разница между ними зачастую остается незаметной.

– Профессиональным коучам не нужно бояться регулирования. Им важно участвовать в его создании, чтобы оно защищало качество профессии, а не создавало формальные барьеры для работы, – считает Галия Хамитова.

По мнению эксперта, регулирование должно формироваться при участии профессионального сообщества, международных школ коучинга и практикующих специалистов. Только такой подход позволит сохранить баланс между качеством услуг и развитием самой профессии.

Одной из наиболее серьезных проблем специалисты называют случаи, когда коучи начинают работать с запросами, требующими участия психологов, психотерапевтов или медицинских специалистов.

По словам Галии Хамитовой, известны ситуации, когда люди с тревожными расстройствами, депрессией или зависимостями вместо обращения за профильной помощью попадали к специалистам, не обладавшим необходимой квалификацией. В результате человек терял время, необходимое для получения профессиональной помощи.

Кроме того, на рынке встречаются случаи завышенных обещаний результатов, финансовых потерь и эмоционального разочарования клиентов.

– Самый опасный коуч – не тот, кто задает неправильные вопросы, а тот, кто не понимает границ своей компетентности и начинает работать там, где клиенту уже нужен другой специалист, – отмечает эксперт.

По мнению Динары Наумовой, утверждение профессионального стандарта стало важным шагом, однако работа на этом не заканчивается.

– Если человек оказывает услуги и работает с людьми, потребитель должен понимать, какое образование он получил, какую подготовку прошел и за что несет ответственность. Это базовый принцип защиты прав граждан, – подчеркивает депутат.

Следующим этапом должна стать дальнейшая работа по совершенствованию законодательства и внедрению механизмов, которые позволят гражданам получать достоверную информацию о квалификации специалистов.

Для депутата Динары Наумовой эта тема стала частью более широкой работы по защите прав потребителей и повышению качества услуг в социальной сфере. Речь идет не о борьбе с коучингом и не о запрете профессии. Напротив, государство делает шаг к формированию цивилизованного рынка, где клиент понимает, кому доверяет свое развитие, а специалист способен подтвердить свою квалификацию не громкими обещаниями, а профессиональными знаниями, опытом и ответственностью.

В конечном счете выиграть должны все. Граждане – получить более качественные и безопасные услуги, а профессиональное сообщество – прозрачные и понятные правила работы.