Вывести коучей из тени

Статьи,Актуально
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Казахстане любой человек мог объявить себя коучем и продавать советы за большие деньги, не подтверждая свои знания и опыт. Одной из первых на необходимость наведения порядка в этой сфере обратила внимание депутат Мажилиса от партии «Respublica» Динара Наумова в рамках Закона «О психологической деятельности».

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До недавнего времени любой человек мог назвать себя коучем, проводить тренинги, консультировать клиентов и обещать изменить их жизнь. При этом государство даже не располагало точными данными о том, сколько таких специалистов работает в стране и каковы реальные масштабы рынка.

Одной из первых на необходимость наведения порядка в этой сфере обратила внимание депутат Мажилиса от партии «Respublica» Динара Наумова. В своих депутатских зап­росах и в ходе работы над законодательными инициативами она поднимала вопросы квалификации коучей, защиты прав потребителей и отсутствия механизмов контроля качества оказываемых услуг.

Позже тема получила поддержку на самом высоком уровне. На IV заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно обратил внимание на деятельность псевдопсихологов и псевдокоучей, которые зарабатывают на доверии граждан, не обладая необходимыми знаниями и профессиональной ответственностью. После этого вопрос регулирования коучинговой деятельности вышел на государственный уровень.

По словам Динары Наумовой, только за 2024 год в Комитет по защите прав потребителей поступило более 600 жалоб на некачест­венно оказанные образовательные услуги. Эта цифра стала одним из сигналов того, что рынок нуждается в более прозрачных правилах и эффективных механизмах защиты граждан.

– Сегодня потребитель зачастую не может проверить квалификацию специалиста и понять, кому доверяет свои деньги, карьеру или личные вопросы. Мы должны создать прозрачные правила, которые будут защищать граждан и одновременно способствовать развитию профессионального сообщества, – считает Динара Наумова.

При этом в ходе работы над инициативой депутат запросила у профильных государственных органов данные о количестве коучей, тренеров и обращений граждан именно по этому направлению. Ответ оказался показательным. Отдельная статистика по коучинговой деятельности в Казахстане не ведется. Это означает, что государство не располагает точными данными ни о количестве специалистов, ни о масштабах рынка, ни о числе граждан, столкнувшихся с недобросовестными практиками. Именно отсутствие прозрачности стало одним из аргументов в пользу разработки профессионального стандарта и дальнейшего совершенствования законодательства.

– Когда мы запросили информацию о количестве коучей и обращениях граждан, выяснилось, что отдельный учет такой деятельности фактически отсутствует. Это означает, что сегодня невозможно объективно оценить масштабы рынка и риски, с которыми сталкиваются потребители. Именно отсутствие прозрачности стало одним из аргументов в пользу выработки единых требований к профессии, – отмечает депутат.

За последние годы рынок коучинга вырос стремительно. Услуги коучей предлагают в социальных сетях, на образовательных платформах, в бизнес-среде и на многочисленных онлайн-курсах. Однако вместе с профессионалами на рынке появились и люди, не имеющие профильной подготовки, но активно использующие популярный статус для продвижения собственных услуг. В результате потребителю зачастую сложно понять, кто перед ним – квалифицированный специалист или человек без необходимых компетенций. Именно поэ­тому сегодня в центре внимания оказался вопрос профессиональной ответственности и подтверждения квалификации специалистов.

Одним из результатов этой работы стало утверждение профессионального стандарта «Коучинговая деятельность (коуч)». Документ впервые закрепил на государственном уровне требования к профессии, определил квалификационные уровни, профессиональные компетенции, этические нормы и требования к подготовке специалистов. Он также четко разграничивает коучинг, психологическое консультирование, психотерапию и наставничество. Это особенно важно для защиты клиентов и понимания границ компетенций специалистов. Фактически государство впервые определило, кто такой профессиональный коуч и какими знаниями, навыками и опытом он должен обладать.

Поддержку идее внедрения профессиональных стандартов высказывают и представители отрасли. Основатель и президент Erickson International Central Asia Галия Хамитова, более двадцати лет занимающаяся развитием профессионального коучинга в Центральной Азии, считает, что рынок давно нуждается в понятных правилах. По ее словам, сегодня рядом с профессиональными коучами, которые проходят серьезную подготовку и работают по международным стандартам, действуют специалисты без необходимого образования и квалификации. Для клиента разница между ними зачастую остается незаметной.

– Профессиональным коучам не нужно бояться регулирования. Им важно участвовать в его создании, чтобы оно защищало качество профессии, а не создавало формальные барьеры для работы, – считает Галия Хамитова.

По мнению эксперта, регулирование должно формироваться при участии профессионального сообщества, международных школ коучинга и практикующих специалистов. Только такой подход позволит сохранить баланс между качеством услуг и развитием самой профессии.

Одной из наиболее серьезных проблем специалисты называют случаи, когда коучи начинают работать с запросами, требующими участия психологов, психотерапевтов или медицинских специалистов.

По словам Галии Хамитовой, известны ситуации, когда люди с тревожными расстройствами, депрессией или зависимостями вместо обращения за профильной помощью попадали к специалистам, не обладавшим необходимой квалификацией. В результате человек терял время, необходимое для получения профессиональной помощи.

Кроме того, на рынке встречаются случаи завышенных обещаний результатов, финансовых потерь и эмоционального разочарования клиентов.

– Самый опасный коуч – не тот, кто задает неправильные вопросы, а тот, кто не понимает границ своей компетентности и начинает работать там, где клиенту уже нужен другой специалист, – отмечает эксперт.

По мнению Динары Наумовой, утверждение профессионального стандарта стало важным шагом, однако работа на этом не заканчивается.

– Если человек оказывает услуги и работает с людьми, потребитель должен понимать, какое образование он получил, какую подготовку прошел и за что несет ответственность. Это базовый принцип защиты прав граждан, – подчеркивает депутат.

Следующим этапом должна стать дальнейшая работа по совершенствованию законодательства и внедрению механизмов, которые позволят гражданам получать достоверную информацию о квалификации специалистов.

Для депутата Динары Наумовой эта тема стала частью более широкой работы по защите прав потребителей и повышению качества услуг в социальной сфере. Речь идет не о борьбе с коучингом и не о запрете профессии. Напротив, государство делает шаг к формированию цивилизованного рынка, где клиент понимает, кому доверяет свое развитие, а специалист способен подтвердить свою квалификацию не громкими обещаниями, а профессиональными знаниями, опытом и ответственностью.

В конечном счете выиграть должны все. Граждане – получить более качественные и безопасные услуги, а профессиональное сообщество – прозрачные и понятные правила работы.

#закон #тренинги #коучи #Динара Наумова

Популярное

Все
Урегулирован механизм торговой надбавки
Привить любовь к книге
Так звучит голос района
Встать в строй!
«Egemen Qazaqstan» объединяет лучших
Феномен Кейтлин Кларк
Текст как красивая мелодия
Важный и гуманный шаг со стороны государства
Вывести коучей из тени
Должников пора призвать к ответу
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Когда спадет жара в Казахстане
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Модернизация автомобильных пунктов пропуска продолжается
Тактические учения: где и когда ограничат движение в Астане
На предприятиях «Казахмыса» провели работы по благоустройству территорий
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахстанские врачи и 319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения

Читайте также

Важный и гуманный шаг со стороны государства
Новый этап изучения Улуса Джучи
Село, которое растет
Жить в мире и быть счастливым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]