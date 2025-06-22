Александр Бублик вышел в финал турнира в Галле

Теннис
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Там его ждет россиянин Даниил Медведев, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В немецком городе Галле определились финалисты престижного турнира серии ATP 500.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (45 ATP) в полуфинале одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым (22 ATP) со счётом 4:6, 7:5 (7:5), 6:4. Это была вторая очная встреча теннисистов на профессиональном уровне и счет стал равным - 1:1.

В финальном матче Александр Бублик встретится с еще одним россиянином Даниилом Медведевым (11 ATP), который в другом полуфинале оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева (3 ATP).

Напомним, что в 2023 году Александр Бублик уже становился чемпионом этого престижного турнира, одержав тогда свою первую победу на соревнованиях категории ATP 500. Финал состоится 22 июня, и для Бублика это шанс повторить свой успех двухлетней давности и завоевать второй титул в Галле.

#теннис #Германия #Александр Бублик #Галле

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