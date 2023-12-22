Али Окапов признался, что заболел после скандала вокруг ордена "Курмет"

Казахстанский певец Али Окапов рассказал, что болеет из-за стресса после "октябрьских новостей", подразумевая скандал с орденом "Курмет", передает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, в конце октября артиста наградили орденом "Курмет", что вызвало в Казнете волну недовольства злопыхателей, которые выражали сомнение в том, что певец достоин этой награды.
Али Окапов не смог проигнорировать высказывания хейтеров. Он заявил своей странице в Instagram о решении отказаться от всех музыкальных наград.
Следом министр культуры и информации Аида Балаева высказалась по поводу инцидента с исполнителем. Она отметила, что Али Окапов, как творческий человек, эмоционально воспринял ситуацию.
По словам Балаевой, у нее состоялся разговор с артистом, где она отметила, что решение о присуждении наград принимает не только министерство, есть отдельная комиссия, которая рассматривает и присуждает награды.
Сегодня артист признался подписчикам, что "заболел на нервной почве сразу после "октябрьских новостей".
"Когда я уже просто слег, моя семья забрала меня в Таиланд. Там меня отпустило морально и физически, и я вернулся работать. Но в первый же день прилета стало опять хуже. Короче, я просто не отошел головой и не долечился. Ну а потом начались все эти проекты, гастроли и съемки, и я на кураже начал впахивать. Но где-то в голове я "договорился" с организмом потерпеть до 20 декабря. А там будут хоть перерывы между работой и я смогу "поболеть". Так и случилось. Но ничего, все по плану, болел я и посерьезнее этого.
А еще из-за сбитого режима и неправильного питания я набрал пару килограмм. Но до этого на стрессе
"октябрьских новостей" я потерял пару килограмм. Так что сейчас я получается в норме, но на самом деле я решил вернуться в зал", – поделился Окапов.