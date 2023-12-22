Али Окапов признался, что заболел после скандала вокруг ордена "Курмет"

Фото: instagram.com/aliokapov

Напомним, в конце октября артиста наградили орденом "Курмет", что вызвало в Казнете волну недовольства злопыхателей, которые выражали сомнение в том, что певец достоин этой награды.

Али Окапов не смог проигнорировать высказывания хейтеров. Он заявил своей странице в Instagram о решении отказаться от всех музыкальных наград.

Следом министр культуры и информации Аида Балаева высказалась по поводу инцидента с исполнителем. Она отметила, что Али Окапов, как творческий человек, эмоционально воспринял ситуацию.

По словам Балаевой, у нее состоялся разговор с артистом, где она отметила, что решение о присуждении наград принимает не только министерство, есть отдельная комиссия, которая рассматривает и присуждает награды.

Сегодня артист признался подписчикам, что "заболел на нервной почве сразу после "октябрьских новостей".