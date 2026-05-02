Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК

Технологии

Переговоры прошли в Гонконге, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Казахстан пригласил Alibaba Group войти в состав Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте РК. Вопрос обсуждался в ходе встречи Генерального консула Казахстана в Гонконге Бауыржана Досманбетова с соучредителем и председателем компании Джозефом Цаем.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и развития инфраструктуры дата-центров. Особое внимание было уделено участию международных технологических компаний в формировании AI-экосистемы Казахстана.

"Alibaba Group получила приглашение присоединиться к Совету по развитию искусственного интеллекта при Президенте Республики Казахстан, - сообщили в МИД РК. Кроме того, компании предложено участие в проекте «AI Data Center Valley», который предполагает создание международного хаба для дата-центров, облачных сервисов и AI-компаний".

Alibaba Group является одной из крупнейших технологических корпораций мира, развивающей электронную коммерцию, облачные вычисления, финтех и цифровые медиа через платформы Alibaba.com, Taobao, Tmall и AliExpress.

#технологии #международное сотрудничество #Alibaba Group

Популярное

Все
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Вице-президент NVIDIA встретился со студентами в Казахстане
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Первый в мире коммерческий вертипорт открылся в ОАЭ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]