Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК

Казахстан пригласил Alibaba Group войти в состав Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте РК. Вопрос обсуждался в ходе встречи Генерального консула Казахстана в Гонконге Бауыржана Досманбетова с соучредителем и председателем компании Джозефом Цаем.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и развития инфраструктуры дата-центров. Особое внимание было уделено участию международных технологических компаний в формировании AI-экосистемы Казахстана.

"Alibaba Group получила приглашение присоединиться к Совету по развитию искусственного интеллекта при Президенте Республики Казахстан, - сообщили в МИД РК. Кроме того, компании предложено участие в проекте «AI Data Center Valley», который предполагает создание международного хаба для дата-центров, облачных сервисов и AI-компаний".

Alibaba Group является одной из крупнейших технологических корпораций мира, развивающей электронную коммерцию, облачные вычисления, финтех и цифровые медиа через платформы Alibaba.com, Taobao, Tmall и AliExpress.