«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов

Более 60 процентов инвестиций обеспечил бизнес, передает Kazpravda.kz

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

В Казахстане «Фонд фондов» привлек $95 млн и перешел к активному финансированию проектов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. 

В рамках крупнейшего международного технологического форума GITEX AI Kazakhstan 2026 объявлено о переходе казахстанского венчурного рынка на принципиально новый этап развития. Созданный по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Фонд фондов» под управлением платформы Alem Capital Management (ACM) официально перешел в фазу активных инвестиций, обеспечив уникальную синергию государственного ресурса, возможностей Astana Hub и частного капитала.

«Проект, инициированный по поручению Главы государства, стал ответом на необходимость качественного рывка в цифровой экономике. Его реализация в 2026 году - в Год цифровизации и искусственного интеллекта - подтверждает серьезность технологических амбиций страны. Переход к активной фазе инвестиций позволит масштабировать поддержку ИИ-стартапов, развивать инфраструктуру и формировать устойчивую экосистему инноваций», - сообщили в Министерстве ИИ и цифрового развития.

Как отметил заместитель Премьер-министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, проект, инициированный в конце 2024 года, стал ответом на необходимость качественного рывка в цифровой экономике.

Благодаря четырехсторонней синергии власти, Правительства, ресурсов Astana Hub и частных инвесторов, в октябре 2025 года было зафиксировано «первое закрытие» (first close) в объеме $95 млн, при этом более 60% средств составили инвестиции казахстанского бизнеса. На текущий момент под управлением ACM уже активно работают два ключевых направления: фонд Alem Ventures Fund, сфокусированный на ИИ-стартапах, и Alem Crypto Fund, специализирующийся на цифровых активах.

В рамках GITEX также было объявлено об одобрении сделок с тремя крупными венчурными фондами под управлением Bigsky, MOST и Sturgeon, которые станут проводниками капитала для отечественных компаний на международной арене.

Стратегия ACM охватывает не только поддержку талантов, но и создание критической ИИ-инфраструктуры, включая развитие сети дата-центров и обеспечение их энергетическими ресурсами. Сегодня Казахстан уже обеспечивает более 60% всех венчурных сделок в регионе, а среднесрочная цель «Фонда фондов» по доведению объема капитала до $1 млрд откроет отечественным предпринимателям прямой доступ к экспертизе мировых лидеров уровня Andreessen Horowitz и Lightspeed.

Инвестиционный процесс, рассчитанный на ближайшие 5 лет, призван качественно повысить стандарты корпоративного управления и закрепить за Казахстаном статус главного технологического и инвестиционного хаба Евразии.

