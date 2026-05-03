Промпт-инжиниринг и «vibe-coding»: мировой эксперт Кай-Фу Ли провел обучение для госслужащих РК

В Алматы в преддверии глобального форума GITEX AI Kazakhstan 2026 прошел авторский курс «AI Class», ориентированный на руководителей госорганов и квазигоссектора.

Всемирно известный эксперт в области искусственного интеллекта, доктор Кай-Фу Ли провел обучение для представителей ключевых институтов страны. В числе участников - заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, помощник Президента Куанышбек Есекеев, председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, а также представители «Казахтелекома», АО «НИТ» и других организаций.

"Доктор Кай-Фу Ли является фигурой мирового масштаба, будучи признанным венчурным капиталистом и автором бестселлеров об ИИ, он также занимает стратегически важную роль члена Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте Республики Казахстан. В этом качестве он оказывает экспертную поддержку государству, помогая формировать национальную повестку и внедрять передовые стандарты ИИ в систему государственного управления и экономики", - прокомментировали в Министерстве ИИ и цифрового развития.

Программа охватила вопросы развития автономных ИИ-агентов, глобальные технологические тренды и сценарии применения искусственного интеллекта в государственном управлении. Участники также ознакомились с концепцией платформенного слоя для интеграции цифровых решений и современными подходами к взаимодействию с ИИ, включая промпт-инжиниринг и так называемый «vibe-coding».

