Удивительный кубик Рубика

Слушатели узнали о первых версиях знаменитой головоломки и о том, как она используется сегодня не только в качестве развлечения, но и как инструмент для развития логики, пространственного мышления, памяти и концентрации внимания.

Мероприятие, организованное Генеральным консульством Венгрии в Алматы, привлекло к себе внимание почитателей головоломки. И взрослые, и дети с интересом слушали о том, как простое на первый взгляд устройство превратилось в мировой интеллектуальный феномен. Особый интерес вызвал рассказ о современных соревнованиях по скоростной сборке кубика – спидкубинге, который стал международным движением с проведением различных чемпионатов и, конечно же, фиксацией новых рекордов.

Габор Слезак лично продемонстрировал мастерство скоростной сборки кубика Рубика. На глазах заинтригованных зрителей он за восемь секунд собрал головоломку, чем ­вызвал восторг присутствующих. Пос­ле этого гости смогли попробовать и собственные силы и получить призы.

Подобные мероприятия, по мнению организаторов, помогают развивать интерес к науке, образованию и интеллектуальному творчеству. Встреча стала не только познавательным событием, но и площадкой для культурного обмена между Венгри­ей и Казахстаном.