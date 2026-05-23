Травы надежды

В небольшом лечебном кабинете народного целителя уже много лет не прекращается поток людей. Сюда приезжают пациенты из Казахстана, России, Европы, Турции. Их объединяет одно – диагноз, который однажды разделил жизнь на «до» и «после»...

Фармацевт, исследователь лекарственных растений Таттибек Жаркынбеков занимается фитотерапией почти полвека. Первые пациенты появились еще в 1978 году, когда он работал фельдшером. А с 1982 года, уже как народный целитель, он начал системно вести прием онкологических больных, фиксируя историю заболевания каждого из них в своей картотеке.

К этим материалам прила­гаются выписки из онкологических цент­ров, результаты исследований, снимки, ежегодные фотографии пациента и подробные записи о лечении. По словам Таттибека Жаркынбекова, за десятилетия через его практику прошли сотни человек с онкологическими диагнозами.

Одной из первых была Балкерим Б., приехавшая на прием из Жетысайского района в далеком 1982 году. Тогда молодая женщина услышала страшный диагноз – саркома тазобедренной кости. Врачи готовили ее к ампутации ноги. Она решила искать шанс не только в официальной медицине. Так судьба привела ее к Таттибеку Жаркынбекову.

Спустя десятилетия она продолжает поддерживать связь с целителем. Периодически приходит на прием, чтобы он, как и много лет назад, проверил ее состояние и оценил, есть ли повод для тревоги.

У фитотерапевта – 12 основных сборов для онкологических пациен­тов. Они отличаются друг от друга не только набором растений, но и содержанием микроэлементов. В них входит около трех десятков трав: полынь дермене, желтый тысячелистник, пижма красная, золотой корень и редкие растения-эндемики. Многие произ­растают только в Байдибекском районе Туркестанской области – в предгорьях Каратау, ущельях Боралдай, Кошкарата и у подножия горы Костура.

– В некоторых местах в почве очень высокий уровень фосфора, – объясняет Таттибек Жаркынбеков. – Воздух циркулирует через ущелья, растения нагреваются – и в корнях скапливаются сильные минералы. Поэтому травы приобретают особые свойства.

По словам фитотерапевта, составы создавались опытным путем. Каждый год он выезжает в горы, изучает новые участки, анализирует почвы и свойства растений, поддерживая тесные контакты с наукой.

– Если через месяц состав дает результат, мы это фиксируем, – отмечает целитель. – Смотрим, где росла трава, какой там состав почвы, сколько фосфора. Это уже научная работа.

В его картотеке хранится история болезни профессора Института ботаники Антальи Онира Фаруха Карадауова. Турецкий ученый приехал в Шымкент по работе. Узнав о фитотерапевте, он решил обратиться за помощью. На тот момент у него уже были метастазы в позвоночнике. Профессор согласился пройти трехмесячный курс фитотерапии и уехал в Турцию с травяными сборами. Через несколько месяцев он вновь приехал в Шымкент – уже с рентгеновскими снимками. На них метастазов не оказалось.

Среди пациентов Жаркынбекова и Елена С., которая несколько лет назад переехала из Санкт-Петербурга в Испанию. В интервью по телефону она рассказала, что у нее был диагностирован агрессивный рак молочной железы. Женщина не отказалась от официального лечения. Химиотерапия, наблюдение у онкологов и фитотерапия (которую она регулярно принимает и по сей день) шли параллельно. Сегодня Елена – в длительной ремиссии.

– Мы работали по двойному треку: официальная медицина и травы одновременно, – говорит Елена. – У меня уже около десяти лет ремиссии. И я склонна верить, что это чудо, сотворить которое помог Таттибек.

Многолетняя работа народного целителя заинтересовала ученых. Исследования флоры Байдибекского района проводили специалисты Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии им. У. Успанова, Казахского национального аграрного исследовательского университета и метеорологи.

Результатом стал проект «Дала шипасы», посвященный изучению, выращиванию и переработке лекарственных трав региона. Исследовались состав почв, климатические особенности, направления ветров, уровень радиации, температурные изменения воздушных потоков, влияние микроклимата на свойства растений.

Лабораторные анализы проводились в Алматы, Москве и Национальной лаборатории Фредерика по исследованию рака (США). Специалисты тогда, исследуя один из составов трав, сделали вывод: этот экстракт активен против клеточных линий рака почки. Теперь его будут тестировать на чувствительность и селективность цитотоксичности.

Еще в 1980-х годах в Институте онкологии и радиологии КазССР проводились исследования лекарст­венных растений на предмет их влияния на рост раковых клеток. В проекте участвовали ученые под руководством директора института О. К. Кабиева, а также профессоры А. К. Косаев и С. М. Веремчук, академик Г. К. Никонов и народная целительница Анар Сасыкова – бабушка Таттибека Жаркынбекова.

Эксперименты не были завершены из-за распада СССР. Однако, по воспоминаниям участников, результаты считались многообещающими. После смерти Анар Сасыковой исследования продолжил ее внук – профессиональный фармацевт Таттибек Жаркынбеков.

Целитель подчеркивает: он никого не призывает отказываться от традиционного лечения. Большинство его пациентов проходят химиотерапию, лучевое лечение или операции параллельно с фитотерапией. Травяные сборы используются как дополнительная поддержка организма. Научное подтверждение эффективности методов фитотерапевта еще требует масштабных клинических исследований. Однако для сотен человек, приезжающих к Таттибеку Жаркынбекову, эти травы уже стали символом надежды...