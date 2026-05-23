Голоса степи

Культура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Отрарском районном Дворце культуры завершился республиканский конкурс традиционного исполнительского искусства «Түркістан мақамдары», объе­динивший лучших термеши и жырау со всех регионов страны. Культурное событие стало нас­тоящим праздником духов­ности, народного творчества и преемственности национальных традиций.

фото пресс-службы облакимата

Конкурс собрал исполнителей, посвятивших себя сохранению и развитию древнего искусства терме – особого жанра казахской музыкально-поэтической культуры, в котором слово и мелодия соединяются в глубокое философское повест­вование. Со сцены звучали произведения, воспевающие историю народа, уважение к традициям, нравственные ценности и силу национального духа.

Главной целью творческого состязания стало укрепление национального воспитания, развитие культуры речи и популяризация традиционного искусства среди молодежи. Особое внимание организаторы уделили возрождению забытых произведений и поддержке молодых исполнителей, для которых конкурс стал не только возможностью проявить себя, но и площадкой для обмена опытом с признанными мастерами.

Участники продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства, а их выступления сопровождались искренними овациями зрителей. Каждое исполнение отличалось индивидуальной манерой подачи, уважением к национальным традициям и глубоким пониманием содержания терме.

По итогам конкурса Гран-при был присужден Ернуру Лесу из Туркестанской области. Первое место завоевал представитель Кызылординской облас­ти ­Куа­ныш Алгазиев. Второе мес­то разделили ­Нурали Есхат из области Жетысу и ­Есимхан ­Жас­улан из Акмолинской облас­ти. Третье место заняли ­Сырсункар Базарбайулы из Кызылорды, Базарбай Азамат из Павлодара и Сатыбалды ­Магжан из Туркестана.

Специальный приз имени Кулыншака Кемелулы получил Ергат Тажибаев, премии имени Майлыкожи ­Султанкожаулы был удостоен Серикбай ­Ыкылас, а специальный приз имени Кызыла-жырау вручен Айдане Шымболат.

Организаторы подчеркнули, что конкурс стал важным шагом в сохранении нематериального культурного наследия и укреп­лении статуса традиционного искусства терме в современном обществе. Проведение подобных мероприятий способствует формированию у молодежи уважения к национальным истокам и открывает новые имена в мире народного творчества.

Южный Казахстан, по праву считающийся духовным цент­ром страны, вновь подтвердил свою особую роль в развитии и популяризации национальной культуры Казахстана.

#конкурс #терме #Түркістан мақамдары

