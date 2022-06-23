Алихан Смаилов поздравил казахстанскую полицию с 30-летием

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поздравил с 30-летием казахстанской полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства страны.

«Уважаемые казахстанцы, ветераны и работники органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас юбилейной датой – 30-летием казахстанской полиции!

Становление отечественной полиции неразрывно связано с историей развития независимого Казахстана. Претерпев множество изменений, за прошедшие 30 лет в стране сформировалась мощная структура, стоящая на страже прав и свобод граждан, обеспечивающая общественную безопасность и правопорядок.

Благодаря кропотливому и самоотверженному труду полицейских с каждым годом уменьшается количество уголовных правонарушений, в том числе тяжких преступлений.

Ежедневно работники органов внутренних дел приходят на помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации, раскрывают преступления и охраняют общественный порядок, демонстрируя примеры высочайших моральных качеств и настоящего героизма.

Сегодня активно проводится дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов системы МВД, что позволит обеспечить прозрачность проводимой работы, снизить коррупционные риски и принимать более эффективные меры по профилактике всех видов преступлений.

В этот день хочу пожелать сотрудникам полиции крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!

Желаю и впредь с честью и достоинством исполнять свой служебный долг по защите покоя и безопасности граждан нашей страны!»

Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов