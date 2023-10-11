Алимханулы впервые проведет объединительный бой с другим чемпионом мира

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Бой Алимханулы — Гуальтьери возглавит вечер бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы впервые в карьере проведет объединительный бой с другим чемпионом мира. Соперником чемпиона WBO в среднем весе станет обладатель пояса IBF Винченцо Гуальтьери из Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

30-летний Алимханулы выиграл все 14 боев в профессиональном боксе, 10 раз казахстанец нокаутировал своих соперников.

Чемпионом мира Алимханулы стал 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. Казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.

Гуальтьери также 30 лет и он также идет без поражений в профи-боксе. На его счету 21 победа (7 нокаутов) и 1 ничья.

Титул Гуальтьери завоевал 1 июля, когда сенсационно победил финалиста Олимпиады-2012 Эскиву Фалькао из Бразилии.

Предстоящий поединок станет для боксера из Германии дебютом в США.

Бой Алимханулы — Гуальтьери возглавит вечер бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (штат Техас).

По астанинскому времени поединок пройдет утром 15 октября. Телеканал Qazsport начнет прямую трансляцию вечера бокса Алимханулы — Гуальтьери с 6:00, участники главного боя выйдут на ринг после 09:00.

 

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