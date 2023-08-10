Алия Рустемова возглавила управление здравоохранения Астаны

Новый руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны назначена Алия Рустемова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото: mgdb-3.kz

Алия Шайзадаевна Рустемова в 1992 году окончила Алматинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 2007 году – Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности «финансы», доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начала в 1992 году в Талгарской районной больнице города Талгара Алматинской области врачом-терапевтом.

Долгие годы работала в сфере здравоохранения городов Алматы, Талдыкоргана, Кызылорды, Петропавловска и Астаны.

С июня 2018 по август 2022 года занимала должность заместителя руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

До нынешнего назначения возглавляла многопрофильную городскую детскую больницу №3 Астаны.