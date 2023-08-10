Алия Рустемова возглавила управление здравоохранения Астаны

Политика, Кадровые назначения, Здравоохранение
0
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новый руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны назначена Алия Рустемова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото: mgdb-3.kz

Алия Шайзадаевна Рустемова в 1992 году окончила Алматинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 2007 году – Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности «финансы», доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начала в 1992 году в Талгарской районной больнице города Талгара Алматинской области врачом-терапевтом.

Долгие годы работала в сфере здравоохранения городов Алматы, Талдыкоргана, Кызылорды, Петропавловска и Астаны.

С июня 2018 по август 2022 года занимала должность заместителя руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана.

До нынешнего назначения возглавляла многопрофильную городскую детскую больницу №3 Астаны.

 

 

#здравоохранение #Астана #назначение #акимат #кадры

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
Где ж ваши «ушки на макушке»?
А бил ли мальчик?
Матч упущенных возможностей
За пафосный проезд разыскивают свадебного водителя туркестанские полицейские
Время особенных людей
Как не наломать дров
Женщина упала в колодец в Усть-Каменогорске
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале
Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК
Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область
Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
Путь Абая
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
Инвестиции экономике в поддержку
«Шаги» по воде
Комплексный план развития Степногорска приняло Правительство
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

Провизоров обяжут иметь сертификат
11 медколледжей в Казахстане не прошли госаттестацию
Касым-Жомарт Токаев посетил клинику ASTANA VISION PAVLODAR
Аким Сарани освобожден от должности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]