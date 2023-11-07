Казахский национальный педагогический университет им. Абая по праву можно назвать альма-матер педагогов нашей страны. Сегодня он является крупнейшим научно-педагогическим центром в области высшего и послевузовского образования.

Большой вклад в становление университета внесли выдающиеся личности: Ахмет Байтурсынулы, Темирбек Жургенов, Халел Досмухамедов, Сакен Сейфуллин и многие другие. Первым ректором вуза был Санжар Асфендияров. За свою 95-летнюю историю флагман педагогического образования и науки, постоянно развиваясь и наращивая свой потенциал, подготовил около двухсот тысяч учителей, которые работают во всех регионах страны, а также свыше четырех тысяч ученых.

В праздничный вечер в фойе Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая гостей встречала выставка картин и изделий из сереб­ра, кожи, металла, дерева, войлока, изготовленных студентами и преподавателями вуза на высоком художественном и профессиональном уровне. Торжест­венное мероприятие началось с показа уникальных кадров документальной хроники 1929 года, найденных в архивах Госфильмофонда Москвы. На исторических кадрах предстали первые студенты вуза, а их было всего девять человек.

Поздравляя коллектив университета с юбилеем, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своем видеобращении отметил, что вуз является не просто старейшей кузницей по подготовке педагогических кадров, но и вузом, где сохранены лучшие традиции и связь поколений.

Как отметил академик НАН РК Мамбет Койгельдиев, вуз занимает особое место в истории нашей страны. Он сыграл главенствующую роль в повышении массовой грамотности населения, без подготовки учителей невозможно было бы выполнить эту задачу. Свою миссию университет выполняет с конца 20-х годов прошлого столетия, продолжая ее и сегодня.

По словам ректора вуза Болата Тлепова, сегодня университет работает в партнерстве со 138 вузами 25 стран. Abai University участвует в престижных рейтингах, таких как QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings и The Impact Rankings, и ежегодно повышает свои позиции среди лучших университетов мира. По итогам 2023 года QS World University Rankings КазНПУ им. Абая занял 681–690-е место и вошел в число топ-700 лучших вузов. Постоянно растет количество поступающих студентов и его выпускников. Ежегодно из стен университета выходят около 4 000 специалистов. Сегодня здесь обучаются порядка 500 студентов из 17 стран. Перед вузом стоит задача – стать первым педагогическим исследовательским университетом страны.

Вечер завершил праздничный концерт, на котором выступили мастера искусств театра им. Г. Мусрепова, заслуженные деятели РК, звезды эстрады, известные выпускники и педагоги университета, талантливая молодежь.