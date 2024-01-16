Алматинские наркокурьеры использовали для закладок стаканы из-под кофе

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Стало известно, что в ходе спецоперации полицейские задержали так называемых «оптовиков» и розничных реализаторов синтетических наркотиков, которые работали в парах.

«Несколько дней назад были задержаны 27 и 29-летние алматинцы, у которых было изъято 36 свертков с мефедроном. В ходе специальных мероприятий установлено, что наркотики молодые люди приобретали у постоянных поставщиков. Эти люди, как выяснилось, “работали” лишь с проверенными реализаторами. В холодильнике в арендованном жилище злоумышленников было обнаружено 745 свертков с порошкообразным веществом, общий вес которого составил около 2 кг. Задержанные признались в преступлениях и сообщили, что оптовую партию наркотиков, получали на территории населенных пунктов в Алматинской области. Крупные наркозакладки фигуранты прятали в кофейных стаканах», – информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В правоохранительных органах добавили, что в данное время проводится расследование уголовного дела. Задержанные взяты под стражу. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.