Фото: Управление культуры Алматы

Постановка вызвала большой интерес: зал был полон, а зрители приняли спектакль с искренним восторгом и продолжительными аплодисментами. Спектакль посетили не только жители и гости Москвы, но и театральные критики, участники фестиваля, международные эксперты, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев.

«Показ спектакля «Мамлюк. Султан Бейбарыс» стал значимым событием для программы Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Это яркая, самобытная страница в современном театре Казахстана. В спектакле талантливо соединились вся мощь народного эпоса и масштабные возможности актуального сценического искусства. Московская публика стоя аплодировала в финале двух фестивальных показов – это итог нашего сотворчества и перспективного культурного диалога», – отметила генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Карина Цатурова.

Покорившая зрителей постановка «Мамлюк. Султан Бейбарыс» рассказывает историю легендарного героя, который прошёл путь от раба до предводителя мамлюков. Примечательно, что спектакль выполнен в жанре саундрама, объединяющем театр, оперу и балет. На сцене выступали 85 человек. Главную роль молодого султана Бейбарыса исполняет лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» — Асет Есжан, а зрелого Бейбарыса воплощает заслуженный артист Ондасын Бесикбасов.

Главным режиссером спектакля является Фархад Молдагали. Режиссеру по пластике Шырын Мустафиной и постановщику боевых сцен Адлету Таменову удается выстроить мамлюков в спектакле как силу, скованную жесткой дисциплиной. Нурлану Тулешову удалось создать сценографию, которая, оставаясь внешне лаконичной, работает как полноценный пластический образ спектакля. Его оформление не просто сопровождает действие, а трансформирует сценическое пространство, усиливая эмоциональное воздействие и поддерживая внутреннюю драматургию постановки.

Весь спектакль сопровождал этно-фольклорный ансамбль театра, исполняя музыку вживую и создавая неповторимую звуковую партитуру, где главное внимание уделяется сценическому действию. Серикжан Айткалиев в этом спектакле выступает не просто как композитор, а как соавтор сценического мира. Ему удалось создать сложную и многослойную звуковую партитуру, в которой каждое звучание - не просто музыкальное сопровождение, а часть повествования.

«Мне очень понравился спектакль. За последнее время это единственный спектакль, который мне безумно понравился. Вообще всё замечательно – от декорации до потрясающей постановки. Спасибо вам большое!» – отметила зритель Татьяна Атакова.

Своими впечатлениями после просмотра спектакля поделилась еще одна жительница Москвы Светлана Нечаева.

«Я в огромном восторге. Особенно впечатлил формат. Я невероятно отдохнула — и вчера, и сегодня. Хотя весь день работала, сейчас ощущаю прилив сил. Сегодня, во второй день, особенно погрузилась в музыку, постановку – просто наслаждалась. Спасибо вам большое!» – сказала она.

Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова – одно из самых престижных культурных событий в мире, которое проводится раз в два года. Перед тем как представить спектакли публике, организаторы проекта проводят тщательный отбор, изучая каждую постановку и выбирая только лучшие. К слову, Театр традиционного искусства «Алатау» в этом сезоне стал единственным театром из Казахстана, получившим приглашение к участию в фестивале.

«Мы выступали два дня подряд на мировой сцене более чем с вековой историей, и каждый наш показ сопровождался аншлагом – зрители делились восторгом. Фестиваль собирает участников из разных стран каждые два года, и приглашает исключительно лучшие зарубежные постановки. Мы - относительно молодой театр, подведомственный Управлению культуры города Алматы, и уже входим в число лучших театров мира. Мы действительно при поддержке города уже добились значительных достижений. Нас заметили в мировом сообществе, приглашают на самые престижные фестивали, и хотят сотрудничать авторитетные театры и организации. Сейчас Алматы в сфере культуры реализовывает большие стратегически важные решения, начиная от обучения самих работников и артистов театра до коллаборации с мировыми площадками, повышая международный имидж и открывая новые горизонты как для артистов, так и для зрителей», – отметил директор Театра традиционного искусства «Алатау» Максат Нуралиев.

В этом сезоне на XVII Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова участвуют театры из Казахстана, Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, Ирана, Армении, Аргентины, Колумбии и Бахрейна. За свою более чем тридцатилетнюю историю фестиваль познакомил российского зрителя почти с 600 постановками со всего мира.

Отметим, что после Чеховского фестиваля театр «Алатау» отправится во Францию, чтобы представить Казахстан на самом авторитетном театральном фестивале мира – Off Avignon 2025. Участие алматинского театра на самых престижных фестивалях – это не только признание высокого профессионального уровня коллектива, но и важный шаг для продвижения казахской культуры на международной арене, отмечают в Управлении культуры.