Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Алматинца задержали с крупной партией наркотиков в ВКО
Диасов Ораз
корреспондент

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали группу, занимавшуюся доставкой синтетических наркотиков. Об этом на брифинге в МВД сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Актоты Боранова, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В ходе проведения операции сотрудниками полиции Восточно-Казахстанской области задержана группа, занимавшаяся доставкой очень крупных партий синтетических наркотиков. 35-летнего жителя Алматы задержали на трассе возле села Калбатау Абайского района. Он ехал в областной центр на автомобиле Subaru Legacy. Сотрудники конфисковали у него пакет, обмотанный скотчем. В пакете было обнаружено около килограмма психотропного вещества «Скорость», - рассказала Актоты Боранова.

По ее словам, эти препараты планировалось распространять в регионах посредством информационных систем.

«В ходе следствия стало известно, что часть наркотиков они оставили у своих сообщников в Текели. Полицейские обнаружили часть наркотика в 40 км от города: местный житель был задержан при попытке вытащить спрятанные наркотики. При проверке его автомобиля был изъят мешок, в котором находилось психотропное вещество «мефедрон» весом 2 кг. Также по месту жительства задержанного изъяты 154 зип-пакета с «мефедроном», упаковочные материалы и весы», - резюмировала спикер.

В целом, по данным МВД, с начала июня выявлено 475 наркопреступлений, в том числе 236 фактов сбыта, 52 факта хранения в особо крупном размере, 135 факта культивирования и 24 факта контрабанды наркотиков.

Ликвидирована организованная преступная группа, пресечена деятельность шести подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято почти 2 тонны наркотических средств, из них 773 килограмма марихуаны, 61 килограмм гашиша, 16 килограмм «синтетики» и 7 грамм героина.

Кроме того, обнаружено и уничтожено более 190 тысяч кустов наркосодержащих растений.

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