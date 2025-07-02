Находящегося в международном розыске казахстанца арестовали в Грузии

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

 Подозреваемый убедил знакомого оформить автокредит почти на 13 миллионов тенге

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РК в Грузии был задержан казахстанец, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив деньги, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств.

МВД в рамках идеологемы «Закон и Порядок» продолжает работу по обеспечению принципа неотвратимости наказания.

Также ранее стало известно, что в Саудовской Аравии задержали жителя Алматы, находившегося в международном розыске по подозрению в мошенничестве, — он обманул предпринимателя на 5 миллионов тенге, пообещав поставки овощей и фруктов из Узбекистана. 

#розыск #арест #Грузия #казахстанец #интерпол

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