Массовое отчисление иностранных студентов из Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева вызвало широкий резонанс

Фото: instagram.com/gknb.official/

Государственный Комитет национальной безопасности Кыргызстана в Instagram-аккаунте сообщил, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева, фактически отсутствовали в стране и не принимали участие в образовательном процессе, передает Kazpravda.kz

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 346 Уголовного кодекса КР («Служебный подлог»). В рамках следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения», – проинформировали в ГКНБ КР.

В результате проверки принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых 30 граждан Узбекистана, 20 казахстанцев и 9 россиян.