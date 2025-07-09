С принятием Закона об амнистии в Казахстане открываются новые горизонты для многих осужденных граждан. Этот шаг не остался без внимания специалистов правозащитного сообщества. Подробнее об этом корреспондент Kazpravda.kz поговорила с адвокатом Акмолинской областной коллегии адвокатов Муратом Муталиевым

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам опытного юриста, амнистия - это акт милосердия, который дает шанс оступившимся вернуться к нормальной жизни. Она предоставляет возможность тем, кто совершил незначительные преступления, начать жизнь с чистого листа.

Закон об амнистии ожидаем в обществе. Перед его принятием было проведено публичное обсуждение, что крайне важно в отношении таких социально значимых вопросов.

Поводом для таких гуманных актов традиционно становятся важные государственные или исторические даты. Амнистия, приуроченная к 30-летию Конституции Казахстана, – демонстрация приверженности принципам справедливости, верховенства права и гуманизма. Планируется, что она охватит почти 15 тыс. правонарушителей, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезной угрозы безопасности граждан и государства.

«Принимая во внимание масштаб амнистии, мы получаем возможность пересмотреть судьбы огромного количества людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Согласно закону, она затрагивает не только тех, кто отбывает срок за незначительные проступки, но и женщин с детьми, несовершеннолетних, а также осужденных за неопасные преступления. Это решение является знаковым, поскольку в нашем обществе существует стереотип о том, что все заключенные – непримиримые преступники, а это далеко не всегда так», – пояснил спикер.

Амнистия, как шанс на ресоциализацию, позволит оступившимся гражданам, восстановить связи с семьей, реинтегрироваться в социальной среде.

Вместе с тем важно, чтобы амнистия была справедливой и не становилась основанием для освобождения тех, кто совершил тяжкие преступления. Необходимо проинформировать граждан о том, какие группы отбывающих наказание могут быть освобождены от уголовной ответственности.

В целом, Мурат Муталиев считает, что Закон об амнистии соответствует международным стандартам в области прав человека, так как реализуется с соблюдением принципов гуманизма, снижения тюремного населения, поощрения добровольного возмещения ущерба. Под амнистию подпадают лица, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба либо полностью его возместившие, а также социально уязвимые категории граждан, ветераны, несовершеннолетние, женщины старше 50-ти, мужчины старше 60-ти лет, инвалиды первой и второй групп.

«В каждом случае вопрос рассматривается индивидуально, это не автоматическое освобождение. Амнистия применяется только при условии полного или частичного возмещения ущерба, что способствует защите прав потерпевших. Необходимо сокращать численность осужденных, так как уголовно-исполнительная система всегда испытывает нагрузку. При этом важно, чтобы все амнистированные получили необходимую поддержку для успешной реинтеграции в общество, включая доступ к образованию и трудоустройству. Также крайне необходимо оказание психологической помощи, чтобы помочь людям адаптироваться после заключения», – пояснил собеседник.

Без дополнительных мер по интеграции амнистированных есть вероятность столкнуться с рецидивами, считает Мурат Муталиев. В 2025 году программа амнистии сосредоточилась на определенной категории провинившихся граждан. Например, беременная женщина, осужденная за кражу, вызванную крайними нуждами, благодаря амнистии может вернуться к своей семье и начать жизнь заново, возможно, став вдохновляющим примером для других заключенных.

«Применение механизма второго шанса для лиц, совершивших менее тяжкие преступления, включает ряд этапов. Сначала определяются категории людей, подпадающих под амнистию, при этом исключаются случаи тяжких преступлений, повторных нарушений и коррупции. Процедура может быть инициирована администрацией учреждения, следователем, прокурором, самим осужденным или его адвокатом. Материалы передаются в прокуратуру и судебные инстанции для рассмотрения. Решение принимается следователем либо судом в ходе открытого заседания», – проинформировал адвокат.

Амнистия - сложный двусторонний процесс в целях построения справедливого и гуманного общества. Этот путь требует готовности к изменениям и открытости к новым подходам. Эксперт уверен, что только совместными усилиями можно достичь прогресса в формировании культуры прощения и примирения, создании условий для граждан, вновь обретших свободу, что в целом послужит укреплению правопорядка.