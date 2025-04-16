Аналитики составили Топ-6 авто в Астане и Алматы

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

Специалисты сравнили данные за несколько периодов и проанализировали автомобильный трафик в двух крупнейших городах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sergek ITS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Было подсчитано, сколько раз автомобиль определенной марки проезжал на конкретном участке дороги за определенный период времени. Этот показатель не отражает количество уникальных автомобилей, так как одно транспортное средство могло проехать на участке несколько раз.

Астана

Исследование проводилось с 12 по 20 февраля 2025 года на проспекте Туран в районе Центрального парка и на съезде с моста Тулпар в сторону шоссе Коргалжын.

В этом промежутке в столице на первом месте была Toyota Camry - почти 71 тысяча раз. За ней идет Chevrolet Cobalt (36,6 тыс. раз), а на третьем месте Hyundai Tucson (31,5 тыс. раз). Также среди популярных моделей оказались Hyundai Elantra (24,3 тыс.), Hyundai Accent (22,5 тыс.), Toyota Land Cruiser Prado (22 тыс.) и автомобили китайских брендов (19 тыс).

Алматы

Исследование проводилось с 17 февраля по 7 апреля 2025 года на проспекте Аль-Фараби в восточном направлении - напротив Esentai Mall и восточнее торгового центра.

В Алматы на первом месте также Toyota Camry - 67,3 тыс. раз. Chevrolet Cobalt - 63 тыс. раз.

Третье место в Алматы занимает Hyundai Tucson (38,1 тыс. раз),  а на четвертом и пятом местах - Hyundai Elantra (30,8 тыс.) и Hyundai Accent (около 29 тыс.).

 На шестом месте находится Kia Rio (22 тыс. раз).

Проведенные исследования помогают понимать и предсказывать изменения в дорожной ситуации, обеспечивая эффективные решения для городов будущего.

#Астана #Алматы #дороги #трафик

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