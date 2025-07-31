Ангелина Лукас бросила вызов абсолютной чемпионке мира Габриэле Фундоре

Бокс
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Потенциальный поединок может стать самым громким женским боем в истории казахстанского бокса

Фото: Instagram angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас публично обратилась к абсолютной чемпионке мира в наилегчайшем весе – 23-летней американке Габриэле Фундоре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports24.kz

Фундора обладает идеальным рекордом: 16 побед, из них 8 – нокаутом, и ни одного поражения. Лукас занимает вторую строчку мирового рейтинга и уже является обязательной претенденткой на бой за титул.

«Габриэла Фундора, я – Ангелина Лукас. Ты знаешь, кто я. Уже три месяца я в топ-2 мирового рейтинга. Я – первый обязательный претендент на титул абсолютной чемпионки мира. Ты обязана выйти на бой со мной. Это твоя ответственность как чемпионки. Я слышала, что ты собираешься уйти в более легкую весовую категорию. Если это так – освободи свои титулы. Я заберу их и привезу в Казахстан. Но если ты настоящая чемпионка, если у тебя есть характер – выходи в ринг. Я полностью готова», - заявила Лукас в своем обращении в социальных сетях.

Пока Фундора не отреагировала на вызов, но потенциальный поединок может стать самым громким женским боем в истории казахстанского бокса.

#бой #Лукас #вызов #Фундора

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