Аномально высокая активность комаров зарегистрирована в Италии

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В Италии из-за погоды активизировались комары, способные переносить болезни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: grandships.ru

Итальянские ученые отмечают аномально высокую активность комаров, способных переносить смертельно опасные заболевания, из-за необычно теплой погоды, установившейся в октябре на Апеннинах, сообщила газета Corriere della Sera.

Речь идет, прежде всего, о так называемых тигровых комарах, принадлежащих к виду Aedes albopictus, которые были обнаружены на Апеннинах в 1990 году и с тех пор широко распространились во многих соседних странах Европы.

"Что касается тигровых комаров, то, используя систему ловушек для их яиц, мы выявили увеличение их количества на 30%. Присутствие комаров тесно связано с температурой, а не с количеством осадков, поскольку в городе им так или иначе удается находить воду", - указал руководитель сектора медицинской энтомологии и зоологии Центра экологии сельского хозяйства области Эмилия-Романья Ромео Беллини.

Ученый напомнил, что комары, как и все другие насекомые, живут не согласно календарю, а в соответствии с погодными условиями. При высоких температурах циклы размножения кровососущих продолжаются с той же частотой, что и летом, а период их зимней диапаузы ("спячки") откладывается.

Высокая активность комаров привела к тому, что власти многих итальянских городов были вынуждены в октябре принять чрезвычайные меры по дезинсекции. В частности, такие мероприятия по борьбе с кровососущими комарами были проведены в Форли, Барлетте и Мессине. Тем не менее, многие итальянцы по-прежнему жалуются на надоедливое жужжание этих насекомых ночью и их болезненные укусы.

Ученые указывают в этой связи, что комары, особенно тигровые, способны переносить некоторые смертельно опасные заболевания, такие как лихорадка денге, вирус Зика и лихорадка чикунгунья.

Согласно последнему бюллетеню Высшего института здравоохранения Италии (ISS), в стране с 1 января по 9 октября 2023 года "были зарегистрированы 261 подтвержденный случай лихорадки денге, 7 случаев вируса Зика и 4 случая чикунгуньи, а также 42 случая нейроинвазивной инфекции".

Сложившаяся ситуация заставляет быть начеку местных специалистов по инфекционным заболеваниям, поскольку есть признаки того, что переносчиками лихорадки денге как раз и являются комары, обитающие в Италии. Ученые связывают происходящее с климатическими изменениями и выросшей устойчивостью комаров в результате мутаций.

В 2021 году ученые Миланского государственного университета обнаружили так называемых корейских комаров (Aedes koreicus), которые хорошо переносят холод и активно распространились в холмистых и горных районах северной Италии. Эти кровососущие являются потенциальными переносчиками вируса японского энцефалита, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, является основной причиной вирусного энцефалита во многих странах Азии.

#Италия #комары #лихорадка

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