Анри станет героем компьютерной игры

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри рассказал, что станет героем компьютерной игры, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sport.bigmir.net
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При этом, как отмечается, его виртуальная копия будет не фигурой второго плана, а играбельным персонажем.
Тем не менее 38-летний француз, который сейчас работает экспертом на английском телевидении, не стал раскрывать всех подробностей.
"Это правда, что я буду введен в компьютерную игру как играбельный персонаж. Подробности узнаете в ближайшее время", – написал Анри в своем Twitter, опубликовав фото с рабочей площадки.