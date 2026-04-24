Четвертой медалью пополнилась копилка сборной Казахстана на пляжной Азиаде

Фото: пресс-служба НОК РК

Болатбек Сейилхан, представляющий Казахстан в джиу-джитсу, вошёл в число призеров Азиатских пляжных игр-2026, проходящих в китайском городе Санья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он выступал в весовой категории до 77 кг и занял третье место.

В схватке за "бронзу" Сейилхан встретился с представителем Сингапура Полом Тянь Чжи Лимом и одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже четыре медали. Все награды завоевали джитсеры, отметили в НОК.

Нуржан Батырбеков (до 69 кг) стал обладателем золотой награды, а Батыр Тенизбай (до 62 кг) и Алинур Куатулы завершили пляжную Азиаду на третьем месте.