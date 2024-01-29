«Ансамбль Единства» создан в Казахстане

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

По информации Минкультуры, творческий коллектив создан при Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в целях формирования интернационального коллектива, изучающего и исполняющего на профессиональном уровне танцы народов мира под живой инструментальный аккомпанемент, ознакомления молодого поколения казахстанцев с искусством и культурой других национальностей, а также укрепления в сознании граждан многонациональности и единства народа Казахстана как культурного кода.

— Благодаря талантливым и беззаветно преданным своему делу, искусству артистам наша богатая культура и история передаются из поколения в поколение, находят свое продолжение, в том числе и на международной арене. Сегодня в нашей стране действует 25 ансамблей. Впервые в истории Казахстана и СНГ нами создан мультинациональный ансамбль песни и танца. В его уникальный репертуар будут включены музыкальное наследие и искусство 130 этносов, история которых тесно переплетена с историей казахского народа и становления независимого Казахстана. Презентация ансамбля состоится в День благодарности. Я уверена, что он станет символом единства и гармонии, объединяющим различные народы и брендом Казахстана, — сказала Аида Балаева.

В рамках работы по созданию «Ансамбля Единства» был проведен кастинг, на котором отобрали 20 лучших танцоров и музыкантов, представляющих разнообразие национальностей и мультиинструменталистов.

1 марта они исполнят массовые и сольные хореографические композиции, инструментальные и вокальные номера.

Для совместной работы и обмена опытом по постановке номеров и созданию уникальных танцевальных композиций, были приглашены выдающиеся зарубежные хореографы, заслуженные деятели из России, Татарстана, Узбекистана и Казахстана.