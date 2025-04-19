АО «Жасыл даму»: более 300 млрд тенге направлено на развитие проектов в сфере экологии

Экология
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В июле 2024 года правительство утвердило механизм льготного финансирования инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), реализуемый за счет средств утильсбора, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

Финансирование предоставляется сроком до 15 лет со ставкой вознаграждения 3% годовых. Обязательным условием участия в программе является софинансирование со стороны бизнеса в размере не менее 20%, из которых не менее 10% – в денежной форме.

На сегодняшний день одобрено 64 проекта на общую сумму 307,1 млрд тенге, из них:

- 16 проектов на сумму 53,8 млрд тенге одобрены АО «Фонд развития промышленности» (АО «ФРП»), из них 9 проектов профинансированы АО «Жасыл даму» на сумму 42,5 млрд тенге.

- 10 проектов на сумму 35,2 млрд тенге находятся на стадии экспертизы в АО «ФРП».

По остальным 38 проектам на сумму 165,9 млрд тенге инвесторами осуществляется подготовка документации.

АО «Жасыл даму» как оператор утильсбора оказывает полную поддержку в реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры в области переработки, сортировки и утилизации ТБО. Проекты проходят многоэтапную проверку, включая согласование с Министерством экологии и природных ресурсов РК (МЭПР РК), местными исполнительными органами (МИО) и НПП «Атамекен».

Ключевыми требованиями к проектам являются наличие коммерческого предложения, технической документации, альтернативных предложений, подтверждающих конкурентоспособность, и заключения независимых экспертиз, в том числе экологических и технических.

АО «Жасыл даму» отмечает, что реализация программы содействует не только модернизации системы обращения с отходами, но и стимулирует экономику страны через развитие отрасли переработки и создание новых рабочих мест.

Следует отметить, что проекты по строительству заводов ТБО являются капиталоемкими проектами и, в большинстве своем, являются greenfield-проектами. Финансирование таких проектов сопряжено с такими факторами как сложная схема структурирования, тщательная оценка рисков, предоставляемых залогов, взаимодействие с уже имеющимися у заявителя иными кредиторами в целях определения оптимальной финансовой нагрузки и иные немаловажные факторы.

Также завершено финансирование закупки пожарной техники на общую сумму 35 миллиардов тенге. Средства были направлены в АО «Фонд развития промышленности» в рамках договора займа. Финансирование осуществлено за счет средств утилизационного сбора, поступающих от производителей и импортеров в соответствии с требованиями экологического кодекса Республики Казахстан.

В результате этого финансирования будет приобретено около 1 000 единиц пожарной техники. Ожидается, что порядка 400 единиц техники будут поставлены для организаций Комитета лесного хозяйства и животного мира на сумму 15 миллиардов тенге, а местные исполнительные органы смогут приобрести около 600 единиц техники на сумму 20 миллиардов тенге.

АО «Жасыл даму» поддерживает проекты, направленные на устойчивое развитие, снижение углеродного следа и повышение качества жизни населения, инвестируя в инновационные технологии и инфраструктуру.

#экология #утильсбор #«Жасыл даму»

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